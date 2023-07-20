عمرو الدرديري : هل يودع الشناوي الأهلي إلى النصر

علق عمرو الدرديري علي حقيقة انتقال محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي إلي النصر السعودي .

وكتب الدرديري من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:"الشناوي .. هل يودع الأهلي إلي النصر".



تلقى محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي عرضا للرحيل للدوري السعودي وبالتحديد نادي النصر الذي يجدد اهتمامه باللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجح الشناوي في قيادة النادي الأهلي لتحقيق لقب بطولة دوري أبطال افريقيا على حساب الوداد المغربي بجانب تحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز بعد غياب عامين عن دولاب بطولات المارد الأحمر .