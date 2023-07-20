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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شيكابالا يتجاهل أزمة سداد غرامتة بصورة جديدة

صدى البلد

نشر محمود عبد الرازق شيكابالا صورة جديدة عبر حسابه بموقع انستجرام.

و ظهر شيكابالا برفقة أبنائة ، مما حازت الصورة علي اعجاب متابعية.

ويسابق مسئولو الزمالك الزمن من أجل رفع إيقاف القيد عن الفريق الأبيض بسداد مستحقات سبورتنج لشبونة البرتغالى من إنتقال شيكابالا قائد الفريق للقلعة البيضاء والبالغة مليون و500 الف يورو .


وعلم صدى البلد أن الزمالك نجح فى توفير مبلغ مالى كبير من قيمة الغرامة الموقعة على النادى من قبل search فيفا والبالغة مليون ونصف يورو من حصيلة عوائده من مشاركة سيف الدين الجزيرى مع منتخب نسور قرطاج تونس بكأس العالم بقطر 2022 وباقى مستحقاته لدى التعاون السعودى من صفقة انتقال مصطفى فتحى وكذلك مشاركته فى نسخة دوري أبطال أفريقيا .


وينتظر أن ينهى الزمالك أزمة إيقاف القيد بإرسال مستحقات لشبونة خلال يومى الأحد والأثنين المقبلين على أقصى تقدير للبدء فى تسجيل لاعبيه الجدد الذين أنهى الإتفاق معهم لدعم الفريق الأبيض فى البطولة العربية للأندية والتى يستهلها بمواجهة الإتحاد المنيستيرى التونسى فى دور المجموعات الجمعة القادمة .

وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابا رسميا من الفيفا يفيد إيقاف قيد الزمالك لحين سداد غرامة سبورتنج لشبونة البرتغالى من صفقة إستعادة محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق قبل سنوات .

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