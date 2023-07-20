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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

ضم الطاروطي والخشت ونعينع للمجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف

احمد نعينع
احمد نعينع

أصدر أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الخميس قرارًا بإعادة تشكيل المجلس الأعلى لشئون المقارئ بوزارة الأوقاف برئاسة الوزير، وعضوية كلٍّ من :
1. الشيخ/ محمد صالح أحمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية - عضوًا.
2. الشيخ/ عبد الفتاح علي درويش الطاروطي - نائب شيخ عموم المقارئ المصرية - عضوًا.
3. الشيخ/ محمود محمد حسن الخشت - نائب شيخ عموم المقارئ المصرية - عضوًا.
4. د/ أحمد أحمد نعينع - عضوًا.
5. رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم بوزارة الأوقاف - بصفته - عضوًا.
6. أ.د/ جمال فاروق جبريل محمود عبد الرحيم - عميد كلية الدعوة الإسلامية سابقًا - عضوًا.
7. أ.د/ عبد الكريم إبراهيم عوض صالح زين الدين - رئيس لجنة مراجعة المصحف - عضوًا.
8. مدير عام شئون القرآن - بصفته - عضوًا ومقررًا.

ومن أهم مهام المجلس الأعلى لشئون المقارئ  النهوض بمستوى حفظ وتعليم تلاوة القرآن الكريم،  الإسهام في وضع الخطط للرقي بمستوى مقارئ القرآن الكريم ومكاتب التحفيظ،  المحافظة على التراث الإسلامي في أحكام تلاوة القرآن الكريم والالتزام بقواعده المقررة في علم التجويد وعلوم القراءات، الاهتمام بالقراءات القرآنية وتشجيع الدراسات المتصلة بها.

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