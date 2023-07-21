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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لا تطبخوا فيها.. حلل منتشرة بالأسواق تسبب الزهايمر والفشل الكلوي والسرطان

صدى البلد

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الإرشاد البيطري عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك منشورا عن أواني الطبخ.

وقالت سماح نوح: "خلي بالك وانتي بتغسلي الحلل الألمونيوم بلاش سلك خشن يفضل إسفنجة مواعيين ناعمة، ليه..

 

لأن غسيل بسلك بيسبب خدوش في قلب الحلة أو الطبق ودا بيسهل عملية تطاير جزء من الألمونيوم وقت الطبخ دا غير استقرار بقايا أكل بالخدوش دي واللي تصبح محملة ببعض الجراثيم الخطيىرة اللي هتنتشر عن تاني استخدام.

وتابعت: "الأوانى السيراميك والجرانيت خطر جدا فالحلل السيراميك تحتوى على نسبة من
الرصاص والكادميوم مما يسبب التسمم المزمن بالرصاص الذى يتسبب فى أمراض خطيرة اقلها العجز الجنسى وأخطرها الإصابة بالسرطان.


والجرانيت  فإنه ينطلق منها غاز الرادون الطبيعى بنسب غير آمنة. وللعلم أن غاز الرادون هو المسبب الثانى لسرطان الرئة، بعض أنواع الجرانيت تنتج إشعاعا ساما يسمى جاما بنسبة تصل إلى ٥٠٠ ملجم فى العام وأن تعرض الشخص لهذا الإشعاع 4 ساعات يوميا يعنى خطورة مؤكدة على صحته.

وأردفت: بالنسبة لحلل الألمونيوم فإنها قد تصيب بالزهايمر فهى لها أضرار اذا طبخنا فيها أغذية تحتوى على أحماض عضوية مثل الطماطم والسبانخ والباذنجان والليمون، وينتج عنها ذوبان الألمونيوم من أوانى الطبخ وتكوين رواسب بيضاء وتلوث الطعام، ودخول كميات كبيرة من الألمونيوم للجسم يؤدى لتجمعه فى عظامه وجهازه العصبى خاصة المخ الذى تترسب فيه جزيئات الالمونيوم على شكل رقائق صغيرة تدمر خلايا المخ واكثر الناس تعرضا للتسمم مريض الفشل الكلوى المزمن والعاملون فى مجال صناعة الالمونيوم.

أما عن أوانى التيفال فهى مطلية بمادة التفلوت المسرطنة وعند الطبخ على نار شديدة ينطلق منها غازات سامة ومركبات كيماوية لها تأثيرات سامة تلوث الهواء الذى يؤدى استنشاقها لى حدوث أعراض صحية تشبه مرض انفلونزا الطيور.

لذلك لابد أن نطبخ في ايه ويكون آمن، الحلل الاستانليس ستيل، الحلل الزجاج الحراري
والصاج الأبيض، اواني البرام الفخار الغير مطلي لأن المطلي واللامع من الداخل يدخل لطلائه أيضا مادة الرصاص المضرة.

الحلل السيراميك الألمونيوم مريض الفشل الكلوى مادة الرصاص سرطان الرئ سرطان الرئة سرطان

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