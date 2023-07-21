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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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موازنة الدولة وصلت لـ1.1 مليار جنيه بعد ثورة يوليو.. أرباح قناة السويس في 1956 وصلت لـ35 مليون جنيه.. أهم تصريحات اللواء صفوت الديب

اللواء الدكتور صفوت
اللواء الدكتور صفوت الديب،

كشف اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، عن العديد من التفاصيل والأسرار الخاصة حول ثورة 23 يوليو 1952، وأهم الأسباب التي أدت لحدوثها.

 

وإليكم أبرز التفاصيل

الأزهر صار قلعة.. والجامعات زادت 5.. صفوت الديب يكشف مزايا ثورة يوليو

أكد اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن التاريخ الحديث والمعاصر يحتاج محللين ومحايدين، مشيرا إلى أن البعض قد يهاجم والبعض الآخر قد يشيد بما تم خلال العصور السابقة.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أن الموازنة المصرية قبل قيام ثورة يوليو 1952 مليون جنيه، ولكنها زادت بعد ثورة يوليو 1952.

 

وتابع الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن الأزهر الشريف تحول إلى قلعة وجامعة بعد ثورة 23 يوليو 1952، مؤكدا أنه نجح في ممارسة دوره الأساسي بشكل جيد.

 

 حكرا على الأغنياء

وأشار صفوت الديب إلى أن ثورة 23 يوليو 1952، اهتمت بالتعليم، مؤكدا أنه تم زيادة عدد الجامعات إلى 5 جامعات، وأصبحت متاحة للطبقة المتوسطة، وليست حكرا على الأغنياء.

 

الموازنة زادت 10أضعاف بعد ثورة 23 يوليو ووصلت لـ1.1 مليار جنيه

أكد أن الموازنة تضاعفت 10 أضعاف بعد ثورة 23 يوليو 1952، مشيرا إلى أن الموازنة بعد الثورة وصلت إلى 1.1 مليار جنيه.

 

وقال إن القاهرة كانت تمثل مجتمع الـ 5%، مؤكدا أن القرى والمحافظات كانوا يعانون من الجفاء.

 

لا يمكن للطبقة المتوسطة أو الفقيرة الترشح

وتابع ، شرط الترشيح للبرلمان قبل ثورة يوليو كانت تناسب الأثرياء فقط، مؤكدا أنه كان لا يمكن للطبقة المتوسطة أو الفقيرة الترشح.

 

أرباح قناة السويس في 1956 وصلت لـ35 مليون جنيه

أكد أن دخل قناة السويس كان 35 مليون جنيه في عام 1956 ولكن مصر حصلت على مليون جنيه فقط، والشركة الإنجليزية كانت تحصل على 34 مليون جنيه.

 

وقال إن القوات المسلحة المصرية كانت تجد صعوبة في عبور قناة السويس قبل حرب 1948، لأنه كان لا بد من الحصول على تصريح عبور من العدو.

 

حولت الدفة لإسرائيل

وتابع  أنه لم يتحدث أحد عن هزيمة 1948 برغم انها أم الهزائم، وهي الهزيمة التي حولت الدفة لإسرائيل في ذلك الوقت.

 

إغلاق مضيق تيران في 1967 كان أحد أسباب الحرب

أكد أن إغلاق مضيق تيران أمام الصهاينة عام 1967  كان أحد أسباب الحرب، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم تلقت خسائر في الحروب واستطاعت العودة والانتصار مثل مصر.

 

وقال ميناء ايلات دمر 3 مرات قبل حرب الاستنزاف، مؤكدا أن الزعيم جمال عبد الناصر تجاوز الهزيمة وبدأ حرب الاستنزاف في يوليو 1967.

 

الإخوان خططوا للانقلاب على عبد الناصر

أكد أن جماعة الإخوان المسلمين أرادت الانقلاب على الزعيم جمال عبد الناصر، وهو ما ظهر في حادث المنشية عام 1954 ومحاولة اغتياله.
 

وقال أن محمد نجيب رئيس الجمهورية الأسبق، تم تحديد إقامته في أحد القصور ولم يسجن أو يعذب مثلما ادعى البعض.

 

معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر

أكد  أن معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر وأثناء وجود الاحتلال الإنجليزي، موضحا أن الحديث عن أن مصر زادت عليها الديون بعد قيام الثورة عار تماما من الصحة، حيث حجم الديون على بريطانيا كان مختلفا تماما عن الحقيقة فهو يبلغ عشرات الأضعاف مما سجل.

 

وقال إنه قبل الثورة كانت القاهرة تمثل مجتمع الـ 5%، مبينا أن القرى والمحافظات كانوا يعانوا من الحفاء، وكان هناك معاناة من الفقر ونسب التعليم للفقراء قليلة.

 

صفوت الديب مصطفى بكري ثورة 23 يوليو 1952 الموازنة المصرية القاهرة

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