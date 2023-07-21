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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سامي مغاوري: بستمتع بالعمل مع الفنانين الشباب

سامي مغاوري
سامي مغاوري

قال الفنان سامى مغاوري، إن مسرحية دقة زار كان سبب نقبل من ممثل مسرح لفيديو كنت بجسد صبى كوديا اللى هو بيقعد يدق الدقة للست اللى بيطلع العفريت، مضيفا : " كل معتقد أنه كان مسرح الدولة ده هو الوسيلة الأساسية للتنوير فى العاصمة والمحافظات". 

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية شافكى المنيري عبر برنامجها التاسعة المذاع على القناة الاولى المصرية، :" قدمت أكثر من 140 مسلسل خلال مشواري الفنى.. وأسمى مكنش هو الاساس فى الاتفاق ولكن انا كل معتقدى أن الدور اللى هو هيأثر فى الجمهور وهيفتكروه". 

وتابع : " بستمتع جدا بالعمل مع الفنانين الشباب.. بحب اجعل الضحك من خلال الدراما، وهناك تفاهم مع الفنان محمد ثروت ومى كساب ودينا سمير غانم، والفنان أحمد حلمى ومحمد هنيدي، ومش حسيت بالغربة فى الأجيال الحالية والقديمة". 

الإعلامية شافكي المنيري الاولي المصرية الفنان أحمد حلمى الفنان سامي مغاوري الفنان محمد ثروت

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