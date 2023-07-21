عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدخل أمريكي يمنع إيران من استضافة فعالية للملاحة البحرية‎

أرشيفية
أرشيفية

قال متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، مساء أمس الخميس، إن جهازها التنفيذي صوت لصالح التراجع عن قبول عرض إيراني لاستضافة فعالية للملاحة البحرية في أكتوبر استجابة لاقتراح أمريكي.

وستفاقم هذه الخطوة على الأرجح التوتر بين واشنطن وإيران، بعد أن حاولت طهران احتجاز الناقلة "ريتشموند فوياجر" التي تديرها عملاقة النفط الأمريكية شيفرون هذا الشهر في مياه الخليج الدولية.

وعرضت إيران استضافة فعالية في طهران للشحن البحري في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام لتكون موازية ليوم الملاحة البحرية العالمي الذي تستضيفه المنظمة البحرية الدولية، وكان المجلس قد قبل الطلب في جلسته عام 2015.

واقترحت الولايات المتحدة، في ورقة عمل اطلعت عليها "رويترز" وقُدمت إلى المجلس الذي يجتمع هذا الأسبوع، إلغاء القرار.

وقالت الولايات المتحدة في الورقة التي شاركت في رعايتها بريطانيا "في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 من سفن الأنشطة التجارية أو تحرشت بها أو احتجزتها".

وأضافت "احتجزت إيران أو حاولت احتجاز سفن تجارية دون سبب أو تحذير أو تفسير مسبق".

إيران تدفع ثمن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة

زلزال عنيف يضرب إيران ولا أنباء عن الضحايا

كما أشارت الورقة إلى أن إيران أطلقت النار على ريتشموند فوياجر باستخدام الذخيرة الحية "مما هدد حياة البحارة على متنها"، وهو ما دفع أيضا إلى التقدم بالاقتراح.

وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية إن غالبية من الدول الأعضاء في المجلس صوتت لصالح المقترح الأمريكي اليوم الخميس، مما يعني إلغاء قبول العرض الإيراني. ويضم المجلس أربعين دولة.

وقالت البحرية الأمريكية في يوليو إنها تدخلت لمنع إيران من احتجاز ناقلتين تجاريتين، إحداهما "ريتشموند فوياجر" التي تديرها "شيفرون" في خليج عمان، في أحدث سلسلة من الهجمات على السفن في المنطقة منذ عام 2019.

وقالت 3 مصادر لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة صادرت في أبريل نفطا إيرانيا مُحملا على ناقلة في البحر في عملية لإنفاذ العقوبات. وجاء في بيانات لتتبع السفن اليوم الخميس أن الناقلة راسية خارج ميناء هيوستون.

ايران أمريكا المنظمة البحرية الدولية الملاحة البحرية طهران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد أول رد فعل لـ زيزو بعد أنباء انتقاله للأهلي

السعودية .. اندلاع حريق هائل في أحد المولات بجدة | شاهد

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو

احترموا رغبتي.. أول رد من حسن شاكوش حول علاقته بحورية فرغلي

بعد تمديد عقده .. رسالة نارية من أفشة للنادي الأهلي

رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي

بقى من حقه قيد الصفقات | إعلامي شهير يفجر مفاجأة تخص الزمالك

موضوعات متعلقة

إيران تدفع ثمن تزويد روسيا بالطائرات المسيرة.. الاتحاد الأوروبي يعلن عقوبات جديدة

زلزال عنيف يضرب إيران ولا أنباء عن الضحايا

ترشيحاتنا

مدير الكرة بـ إنبي: نجم الزمالك يحاول التلاعب بنا

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

تدخل أمريكي يمنع إيران من استضافة فعالية للملاحة البحرية‎

أحبوا زيارة المقابر.. أغرب 10 معلومات عن الفراعنة القدماء| رقم 7 ستبهرك

احذر.. الحبس سنة عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك

نجم الأهلي السابق: أوسوريو عنيد وجمهور الزمالك لن يتحمل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكون قاتل.. سر خلطة شركات إبادة الحشرات للتخلص من النمل نهائيا

أعراض جرثومة المعدة وعلاجها .. لدى الأطفال والكبار والحوامل

لذيذة وبتكاليف بسيطة.. طريقة عمل كريب فراخ فاهيتا

جدل بين رواد السوشيال ميديا حول وفاة عريس أردني بعد زفافه بأيام..تفاصيل

فيديو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

أراهم ما أفزعهم فهربوا ..مقطع فيديو للصوص يهاجمون سائق أجرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ