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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زلزال عنيف يضرب إيران ولا أنباء عن الضحايا

صدى البلد

ضرب زلزال بلغت قوته 4.4 درجات على مقياس ريختر مدينة بهشهر التي تقع شرق محافظة مازندران شمالي إيران، مساء أمس الأربعاء.


وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن الزلزال وقع على عمق 8 كيلومترات تحت سطح الأرض، حيث شعر به سكان المدين.

وأكد مدير عام هيئة الطوارئ في محافظة مازندران، حسين علي محمدي، صحة الخبر، ولم ترد حتى الآن أي تقارير عن الأضرار التي أحدثها الزلزال.

زلزال بقوة 5 ريختر يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية


وكان قد ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، سواحل ولاية ألاسكا الأمريكية.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الزلزال وقع على سواحل جزر رات وجزر ألوتيان بالولاية، على عمق 117.7 كيلومتر.

ولم تصدر تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

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