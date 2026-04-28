الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الشوربجي يوجه بضرورة تعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية

الوطنية للصحافة

أكد المهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ضرورة العمل على تعظيم الإيرادات وتنمية موارد المؤسسات الصحفية القومية؛ وشدد على أن هذا التوجه هو السبيل الوحيد لمعالجة الفجوة المالية، وأشار إلى أهمية تكاتف جميع الإدارات وتكثيف الجهود والعمل المخلص كل في موقعه لصالح المؤسسات وتحسين أوضاعها مالياً وإدارياً وتحريرياً.

جاء ذلك خلال اجتماعات التقييم النصف سنوي المالي والإداري والتحريري لمؤسسات الأهرام، أخبار اليوم والشركة القومية للتوزيع، والتي انتهت أعمالها أمس الإثنين، حيث تم استعراض مؤشرات الأداء ونتائج الأعمال للنصف الأول من العام المالي ٢٠٢5/٢٠٢6، كما تناولت الاجتماعات استعراض أداء المؤسسات وقطاعاتها الإنتاجية المختلفة، ومناقشة مشاكل قطاعات الإعلانات والوكالات الإعلانية وبحث سبل تنمية موارد هذه القطاعات وتعظيم إيراداتها، بعد تدخل الهيئة لحل التشابكات مع المحافظات والجهات المختلفة ، كما تم استعراض إيرادات ومصروفات الإصدارات الصحفية ونسب التوزيع وكذا البوابات والمواقع الإلكترونية، مشيداً بما شهدته الإصدارات الورقية والإلكترونية من تطور ملحوظ في المحتوى.

وأكد الشوربجي على قدرة صحافة مصر القومية على مجابهة التحديات وعلى أداء واجبها ورسالتها الوطنية على الوجه الأكمل، وأشار إلى أن الهيئة لا تدخر جهداً وبدعم كامل من الدولة للحفاظ على الصحافة القومية وتذليل العقبات أمامها على كافة المستويات، صحفياً، إدارياً ومالياً، وشدد على أن أوضاع المؤسسات شهدت تحسناً كبيراً مقارنة بفترات سابقة حيث كانت محملة بأعباء كبيرة وتشابكات مالية مع جهات متعددة عرقلت من انطلاقتها كثيراً.

وأوضح رئيس الهيئة أن الوضع المالي والإداري بالمؤسسات كان يواجه مشاكل كثيرة، فضلا عن تضاعف التحديات مع الأزمات العالمية العابرة للحدود، وشدد على أنه بالعمل المستمر المتواصل وطرح أفكار جديدة وتنمية روح الإبداع والابتكار سيتم ضبط الموقف المالي والإداري بشكل أفضل، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد ثمارا لمجهودات تمت في ملف استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات.

حضر الاجتماعات، حمدي رزق وعمرو الخياط، عضوا الهيئة، مروة السيسي، الأمين العام، د. محمد توفيق، المستشار المالي للهيئة، عادل بريك، المستشار القانوني للهيئة، مدحت لاشين، المستشار القانوني لرئيس الهيئة، د. أحمد مختار، مستشار رئيس الهيئة لشئون الاستثمار، والدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والأستاذ إسلام عفيفي رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم والأستاذ رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للمؤسسات.

ومن المقرر أن يتم عقد اجتماعات التقييم النصف سنوية لباقي المؤسسات الصحفية القومية خلال الأسبوع القادم.

