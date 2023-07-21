أخبار الرياضة.. أول رد فعل من مرتضى منصور بشأن انضمام زيزو للأهلي.. نبأ صادم عن صفقة انتقال سوزا للمارد الأحمر

نشر موقع صدى البلد الاخباري خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عددا من الأخبار الهامة فى الرياضة المصرية والعالمية أبرزها ما يلي:

شوبير يكشف تفاصيل أزمة انضمام رضا سليم للأهلي



كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات ملف تعاقد النادي مع رضا سليم نجم الجيش الملكي لضمه بموسم الانتقالات الصيفية الحالية

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت أن الأهلي يرغب بشدة في ضم اللاعب للفريق، مشددا أن فرق المغرب هي فرق استثمارية حيث تتعاقد مع لاعبين صغار السن ثم تقوم ببيعهم بأسعار مرتفعة







شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مفاوضات ضم سوزا ويعلن عودة نجم الفريق

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات مفاوضات مجلس الإدارة لضم البرازيلي سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ان سوزا يرغب بشده في الانضمام للاهلي وانهي كافه المفاوضات مع الأهلي .



شوبير يفجر مفاجأة بشأن انضمام زيزو للأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة مفاوضات النادي لضم أحمد سيد زيزو نجم الزمالك والمنتخب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن هناك بعض الأحاديث تتردد عن قرب ضم الأهلي ل زيزو مقابل ٣٠ مليون جنيه في الموسم





رمضان صبحي مستعد للاعتذار|إعلامي يفجر مفاجأة عن عودة نجم بيراميدز للأهلي



أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الجميع يربط أي ملف داخل النادي الأهلي بقصة المبادئ، مشيرا إلى أن هناك تقاليد معروفة داخل القلعة الحمراء، وجزء من نجاح المنظومة هو توافر القيم والمبادئ، مشددا على أن إمام عاشور صفقة فنية جيدة للفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "إمام عاشور قام بالإعتذار عن أفعاله مرارًا وتكرارًا، وتم قبول اعتذاره، لكن البعض دائمًا يتحدث عن المبادئ داخل النادي الأهلي ويحاول ربطها بالصفقة بشكل غريب".



أول تعليق من مرتضى منصور على شائعة مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو



علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على الشائعات المتداولة بشأن دخول الأهلى فى مفاوضات عن طريق وسطاء مع ثنائي الفريق الأبيض أحمد فتوح وأحمد مصطفى زيزو .

وقال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالقلعة البيضاء معلقا على شائعات مفاوضات الأهلى مع فتوح وزيزو : كلام كذب وفتوح وزيزو عقودها ممتدة مع الزمالك وهذه شائعات مغرضة هدفها عدم استقرار القلعة البيضاء.



