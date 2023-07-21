شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مفاوضات ضم سوزا ويعلن عودة نجم الفريق

كشف الإعلامي احمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق تطورات مفاوضات مجلس الإدارة لضم البرازيلي سوزا خلال فترة الانتقالات الصيفية .

واكد شوبير في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت ان سوزا يرغب بشده في الانضمام للاهلي وانهي كافه المفاوضات مع الأهلي .

واضاف شوبير أن الازمه الحقيقة هي في فريقه الحالي حيث أنه خلال المفاوضات يقوم برفع قيمه التعاقد مشددا أن الاهلي مازال في مرحله التفاوض حاليا .

وتابع أنه في حال انضمام سوزا سيكون موقف صلاح محسن صعب في العودة للفريق الموسم المقبل .

وتابع أن اللاعب الوحيد الذي ضمن عودته للاهلي من الاعاره هو كريم نيدفيد مشددا أن الاهلي اجري فحوصات طبيه للاعب و ثبت سلامته تماما .