إعلامي يعلن قرب رحيل الشناوي عن الأهلي للدوري السعودي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الأهلي سيرتكب خطأ كبيرا في حال التفريط بخدمات حارسه الدولي محمد الشناوي، مشددًا على أنه اللاعب الأهم الذي يعتبر ركيزة أساسية رغم وجود أكثر من حارس آخر مميز مثل علي لطفي وحمزة علاء ومصطفى شوبير، لكن الشناوي (نصف فريق الأهلي).

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي يضم لاعبين كثيرين مميزين، لكن الشناوي نصف الفريق، وموضوع الـ8 مليون دولار الذي بدأ يتردد لن يحل مشكلة حراسة المرمى، في ظل تمتع الشناوي بالخبرات الكبيرة".

وأضاف: "موضوع بيع الشناوي أصبح يتردد بقوة، وبدأ البعض يريد (برمجة الجميع) على تقبل فكرة رحيله إلى السعودية، لكن أي نادٍ كبير لابد أن يضم حارس دولي مميز، ومن الصعب رحيله عن الأهلي لأنه 50 % من قوة الأهلي".

وأكمل: "مانشستر سيتي الإنجليزي يضم حارس كبير بحجم إيديرسون، وفي لقاء إنتر ميلان بنهائي دوري الابطال، كان الحارس هو الأفضل الذي تألق ومنع أهداف محققة".

وزاد: "الأهلي لن يصل لحارس بنفس كفاءة الشناوي إلا بعد 4 مواسم رغم وجود حراس شباب لكنهم يفتقدون الخبرة، مركز حراسة المرمى اللاعب يصل فيه لقمة نضجه بعد وصوله لسن كبير، وأكبر خطأ سيرتكبه الأهلي حال التفريط في الحارس الدولي محمد الشناوي لأي نادٍ خلال الميركاتو الصيفي".

وأوضح: "بدأت هناك أخبار يتم تسريبها للإعلام بأن الأهلي موافق ويريد 8 مليون دولار، وبموافقة مارسيل كولر، في إطار خطة واضحة من أجل رحيل الحارس خلال المرحلة المقبلة".

وأتم: "لو كان حراس الأهلي مميزين بدرجة كبيرة، فلماذا لم يتم الدفع بهم في مباريات الكأس والمواجهات المحسومة في الدوري، كولر يريد متمسك بوجود الشناوي ولا يقل عن قيمة تعاقد النادي مع إمام عاشور، ولو تم تصدير الأمر بأن الكرة في ملعب المدرب، فأنه سيوافق على رغبة الإدارة في النهاية، وطلب عدم وضعه في خانة الرافضين لرحيله".