عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة من الجامع الأزهر

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة 1445، حيث يستقبل الجامع الأزهر، بالقاهرة، شعائر صلاة الجمعة الأولى من العام الهجري. 

الجمعة الأولى من العام الهجري

وبدأت شعائر صلاة الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي يعقبها خطبة للدكتور عبدالفتاح العواري من علماء الأزهر الشريف. 

 

انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد اليوم

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، تنطلق اليوم الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة،و21 من يوليو 2023م سبع قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)
2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)
3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)
4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)
5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)
6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)
7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح)
وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة  أو إحلالًا وتجديدًا،  و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف البحيرة
1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان
مديرية أوقاف الدقهلية
2. النور – الكردود - بلقاس
مديرية أوقاف أسيوط
3. الرسول – بني هلال - القوصية
مديرية أوقاف سوهاج
4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام
مديرية أوقاف بني سويف
5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف بني سويف
1. المسيد – بندر ناصر
مديرية أوقاف الدقهلية
2. حسن البادي – ميت خميس –  مركز المنصورة
مديرية أوقاف أسيوط
3. محمد الرفاعي –  مير - القوصية

الجمعة صلاة الجمعة الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجامع الازهر الجمعة الأولى من العام الهجري السنة الهجرية العام الهجرى الشيخ محمد حامد السلكاوى عبدالفتاح العواري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

كأنها لابسة مايوه.. إطلالة ياسمين عز تثير الجدل في السوشيال ميديا

بيراميدز يقترب من التعاقد مع ثنائي فيوتشر.. تفاصيل

18 درجة كاملة|الأرصاد تفجر مفاجأة حول طقس الساعات المقبلة بسبب القبة الحرارية

فنان شهير مشرد بالشوارع ويعاني من تدهور حالته الصحية.. تفاصيل

صفقة هداف الكونفدرالية طارت.. يانج أفريكانز يصدم الزمالك وبيراميدز

شاهد أول رد فعل من أحمد فتوح بعد أنباء مفاوضاته مع الأهلي

العقل بيقول كده.. نجم الزمالك يعلق على أنباء انتقال فتوح وزيزو للأهلي

موضوعات متعلقة

معنى قول النبي: تآخوا في الله أخوين أخوين.. وهل اقتصر على عصر الرسول؟

دعاء أول جمعة في محرم للرزق .. أدركه بـ 20 كلمة

فتاوى تشغل الأذهان| حكم صيام يوم عاشوراء منفردا.. وهل الحديث أثناء الوضوء يفسده

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. ماذا يحدث لمن كررها 100 مرة؟

صوت تحبه الملائكة.. علي جمعة يستعرض تلاوة نادرة للشيخ محمود علي البنا

فضائل يوم عاشوراء| وهل التوبة فيه مقبولة؟.. الإفتاء تجيب

شرعت في صيام يوم عاشوراء ففاجأني الحيض .. هل يضيع أجري؟

السلكاوي قارئا والعواري خطيبا.. الجامع الأزهر يستقبل أول جمعة في محرم غدا

ترشيحاتنا

انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد بوزارة الأوقاف

بتوجيه من أردوغان.. تركيا تُصعب إجراءات الحصول على جنسيتها

مخاوف من ارتفاع أسعار الغداء عالميًا بعد قرار الهند بحظر تصدير الأرز

سرقة واعتداء وحشي.. دوناروما يتعرض لسطو مرعب في باريس

وفقا لقانون تنمية البحيرات.. صيد وجمع هذه الأنواع يعرضك للحبس 3 سنوات

أشهر مدينة سياحية في العالم تحظر السفن.. لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 علامات خطيرة تدل على التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي| احذر

يباع بأسعار خيالية.. طريقة عمل عصير بذور الشيا والبلاك بيري

هذه الأبراج الأكثر تشاؤماً...هل أنت منهم؟

مشروب رخيص يحمي الكلى من الأمراض| لن تتوقعه

فيديو

30 مليون جنيه شرط التوقيع.. الأهلي يبحث عن سيناريو لضم زيزو

مها أحمد تشارك جمهورها بمفاجأة خاصة من عيد ميلادها

شيف شهير يثير الجدل بمقاضاته والده بسبب حقوق ملكية اسمه..اعرف القصة كاملة

مروة صبري تهاجم عارفة عبد الرسول بسبب “زرار البنطلون”: أحفادك يقولوا ايه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

اﻟﻤﺰﻳﺪ