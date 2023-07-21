بث مباشر.. شعائر الجمعة الأولى في السنة الهجرية الجديدة من الجامع الأزهر

ينقل التلفزيون المصري وعدد من القنوات الخاصة شعائر صلاة الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة 1445، حيث يستقبل الجامع الأزهر، بالقاهرة، شعائر صلاة الجمعة الأولى من العام الهجري.

الجمعة الأولى من العام الهجري

وبدأت شعائر صلاة الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة بتلاوة للقارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي يعقبها خطبة للدكتور عبدالفتاح العواري من علماء الأزهر الشريف.

انطلاق 7 قوافل دعوية وافتتاح 8 مساجد اليوم

وفي إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، تنطلق اليوم الجمعة الأولى من السنة الهجرية الجديدة،و21 من يوليو 2023م سبع قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في النشاط الصيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف الدقهلية (المطرية)

2- مديرية أوقاف البحر الأحمر (مرسى علم)

3- مديرية أوقاف الأقصر (إسنا)

4- مديرية أوقاف قنا (بندر نجع حمادي)

5- مديرية أوقاف المنيا (تندة)

6- مديرية أوقاف الشرقية (الصالحية)

7- مديرية أوقاف الجيزة (أطفيح)

وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح ( 8 ) مساجد اليوم الجمعة، منها ( 5 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه ( 19 ) مسجدًا منها ( 15 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 4 ) مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

2. النور – الكردود - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر

مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة

مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية