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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هدية جناح الأزهر للطفل في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

الأطفال في جناح الأزهر
الأطفال في جناح الأزهر

تواصل أنشطة الطفل الثقافية والفنية بجناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب فعالياتها لليوم التاسع على التوالي، حيث قدم الجناح مجموعة من الأنشطة المتنوعة التي جذبت الأطفال وأسرهم.

وشهدت فعاليات اليوم إقبالا ملحوظا من جمهور المعرض، الذين أعربوا عن سعادتهم بمشاهدة تلك الفعاليات الفنية الهادفة، التي تسهم في الارتقاء بالذوق العام، وتربية الأطفال على تذوق الفن الهادف بطريقة سهلة ومبسطة يستطيع الجميع فهمها وقبولها من أجل  تعزيز القيم و الأخلاق.

وتنوعت عروض اليوم التي أطلقها معهد سموحة النموذجي للغات ما بين أعمال وعروض فنية، وسرد لباقة من القصص القرآنى، حيث عقد الجناح "رواقا قصصيا" لإمداد الطفل ببعض المعلومات المهمة حول الصحة العامة، ومعلومات عن كيفية الحفاظ على البيئة، وغيرها من الأمور التي تهم تربية الطفل و تستهدف إنماء الذكاء لديه، مما لاقى إشادة من الزوار وخاصة الأطفال الذين تفاعلوا بشدة مع هذه العروض.

 وبجانب الرواق القصصي، نظم الجناح أنشطة للتلوبن على الورق والوجوه وكذلك الرسوم الكاريكاتيرية، ولعل من أبرز  العروض المقدمة: هو العرض التمثيلي الذي قُدم تحت عنوان "الأشكال الهندسية" واستهدف تعريف الطفل بأنواعها وأشكالها وعدد أضلاعها وزواياها، ومن ثم عمل مجسمات منها باستخدام  ورق الكولاج والفوم، فضلا عن عرض المتاهة؛ وهو عرض حركي يعرف الطفل بخصائص الألوان وتكوينها.

تأتي مشاركة الأزهر الشريف في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام، حيث ﻳﻘﻊ ﺟﻨﺎﺡ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺑﺠوار ﺍﻟﻘﺒﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻳﺔ، بمكتبة الإسكندرية على مساحة كبيرة تضم أركانا عدة وإصدارات تعليمية وتوعوية متنوعة.

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الأزهر مكتبة الاسكندرية الأنشطة الاطفال

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