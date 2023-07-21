عيد عبد الملك يجهّز لاڤيينا لـ دوري المحترفين

يبدأ الفريق الأول لنادى لاڤيينا فترة الإعداد للموسم الجديد بعد عصر غد السبت تحت قيادة احمد عيد عبد الملك المدير الفني على ستاد الأسيوطى استعدادا لانطلاق منافسات الموسم الجديد والذى سيشارك فيه الفريق بدورى المحترفين.

وسيحضر التدريبات جميع اللاعبين المقيدين فى الفريق والمعارين العائدين بعد انتهاء فترة اعارتهم للأندية والصفقات الجديدة للفريق التى تم التعاقد معها بداية الموسم الحالى .

وسيخوض الفريق تدريبات صباحية ومسائية مع تنوع الحمل التدريبى وقد قام الجهاز الفني بالاتفاق مع إدارة الفريق على وضع خطة الاعداد الكاملة للموسم بداية من غدا السبت وسيحضر مستر محمود الاسيوطي رئيس مجلس إدارة النادي فترة الإعداد من بدايتها بعد وصولة إلى أرض الوطن