إستغاثة من شباك شقة مهجورة.. تفاصيل جريمة خطف سمسار حلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين لقيامهما بإحتجاز آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة.

البدابة عندما تبلغ لقسم شرطة 15مايو بالقاهرة من الأهالى بوجود أحد الأشخاص محتجز ويقوم بالإستغاثة من شرفة إحدى الشقق "تحت الإنشاء" كائنة بدائرة القسم.

على الفور تم الإنتقال للشقة محل البلاغ وتحرير المذكور سمسار مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، حيث أقر بوجود خلافات مالية بينه وبين (شخصين – مقيمان بحلوان) قاما على إثرها بإحتجازه بالشقة محل البلاغ وإكراهه على توقيع (20 إيصال أمانة) لحصوله منهما على مبالغ مالية وإيهامهما بتوظيفها فى مجال التجارة نظير ربح مادى وعدم رد تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما (لهما معلومات جنائية)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف.. وتم بإرشادهما ضبط الإيصالات الموقع عليها من المجنى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.