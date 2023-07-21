بلقيس: لم أتصور سرعة انتشار ألف روح وانتظروني في حفل جماهيري بمصر

كشفت الفنانة بلقيس فتحي عن سعادتها بنجاح أغنيتها الأخيرة " ألف روح " التي قدمتها باللهجة المصرية وحققت ردود أفعال كبيرة علي منصات التواصل الإجتماعي.

وقالت بلقيس فتحي إنها لم تتصور أن تنتشر الأغنية مثل النار في الهشيم خلال فترة قصيرة منذ طرحها ، وحققت صدى كبير من قبل الجمهور بعدد من الدول العربيه من داخل مصر و لبنان والمغرب والعراق والسعودية.

وأضافت بلقيس خلال بيان صحفي: من ضمن أسباب نجاح الأغنية أنها لمست شريحة كبيرة من البنات داخل المجتمعات العربية لما حملاته من مشاعر قوية، ودائما في إختياراتي للأغاني أحرص ان تكون كلماتها بها رسالة وهذا ما حدث في ألف روح الذي تعاونت فيها مع الشاعر أحمد حسن راؤول، وأن الاغنية مازلت في التريند ونجاحها لسه مستمر.

وعن إختيارها للهجة المصرية قالت : الأغنية وصلت للجمهور العربي كله لأنني أرى أن الأغنية اذا كانت بلهجة بيضاء أو مصرية فهي تصل أسرع لكل الشعوب العربية وهذا الهدف كنت أقصده والحمدلله تحقق.

وأضافت: الأغنية شبهي ومناسبة لكل شخص يسمعها في كل وقت وكل زمان لأنها تحمل رسائل بها تحدي وقوة ويشعر من يسمعها أنه قادر على النجاح والتقدم.

واختتمت بلقيس تصريحاتها بأنها تستعد اليوم لإحياء حفل جماهيري داخل جازان بالمملكة العربية السعودية وجهزت باقة متنوعة من أغانيها العربية والخليجية وستقدم للمرة الأولى أغنية ألف روح أمام الجمهور وبعدها ستعلن عن حفلها القادم في مصر خلال الفتره المقبلة .



