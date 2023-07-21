فرقة جدل تستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "فتحت"

تستعد الفرقة الأردنية “جدل” لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان "فتّحت"، وذلك القناه الرسمية الخاصة بهم على موقع “اليوتيوب،” وذلك اليوم في تمام الساعة الرابعة مساء.



وروجت فرقة جدل، للأغنية عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، حيث طرحت بوستر الأغنية، وعلقت عليه: أغنية جدل الجديدة، فتّحت، الجمعة على اليوتيوب الساعة 4 مساء.

وعلى جانب اخر تستعد فرقة جدل الأردنية لإحياء حفلًا غنائيًا ، يوم 8 أغسطس المقبل بساقية الصاوى، ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الثامنة مساءً، وحدد ساقية الصاوى التذاكر بسعر 350 جنيها.

حذفت الشركة المسئولة عن توزيع أغنية ليه بيداري لـ الفنانة روبي، ريمكيس الأغنية، وهو ما تسبب في تبادل التدوينات على تويتر بين الفرقة الأردنية “جدل” والفنانة روبي.

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية لمطرب فرقة جدل الأردنية عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، حذف ريميكس أغنية ليه بيداري من على اليوتيوب، الذي سبق وأن قدمته في حفل ريد بل ساوند كلاش في عام 2019، قائلة: روبي أو شركة التوزيع شالت ليه بيداري كده، إعادة توزيع جدل من اليوتيوب ليه تعملي كده يا روبي شو أكاونتها أعملولها تاج.

وعلى الفور علقت الفنانة روبي على حذف أغنية ليه بيداري بإعادة توزيع فرقة جدل الأردنية من على اليوتيوب، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلة: يا جماعة أنا مليش علاقة خالص بمسح ريمكس ليه بيداري، ده أنا نفسى كنت بسمع الريمكس بتاعكوا أكتر من أغنيتى

ورد عليها المطرب محمود ردايدة عضو فرقة جدل الأردنية قائلًا: يبقى نحل الموضوع بالاستوديو واستضافة بأغنية.