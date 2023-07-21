هربا من حرارة الجو.. شواطئ مصيف بلطيم كاملة العدد| صور

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ورحلات اليوم الواحد، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

وتوافد المصطافون على شواطئ «النرجس، الأمل، الفيروز، السلام، الزهراء» للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية، وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.



وتواجد على الشواطئ منذ الصباح الباكر، هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، وهاني ندا، نائب رئيس مصيف بلطيم، وأحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة، وفرج عيسى، نائب رئيس المدينة، ومحمد حسانين، سكرتير عام مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس المدينة، للمتابعة والعمل على راحة المصطافين.

ومن جانبه، قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.

IMG-20230721-WA0167

IMG-20230721-WA0168

IMG-20230721-WA0171

IMG-20230721-WA0170