عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هربا من حرارة الجو.. شواطئ مصيف بلطيم كاملة العدد| صور

مصيف بلطيم
مصيف بلطيم

شهدت شواطئ مصيف بلطيم، اليوم، الجمعة، إقبالاً كبيراً من أهالي المحافظة والمحافظات المتعددة؛ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، ورحلات اليوم الواحد، في ظل توفير كافة الخدمات والسلع ووسائل الترفيه والانتقال، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف وحضور هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم.

مركزان طبيان لاستخراج شهادات الزواج خلال فترة الإجازة بـ كفر الشيخ

إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ.. صور

وتوافد المصطافون على شواطئ «النرجس، الأمل، الفيروز، السلام، الزهراء» للاستمتاع بالهدوء وصفاء مياه البحر المتوسط، وممارسة كافة الألعاب الرياضية، وتنوعت وسائل الترفيه على شواطئ البحر المتوسط بمصيف بلطيم، منها الرسم على الرمال، بتصميم أشكال هندسية دقيقة ورائعة من الرمال على شواطئ المصيف، وذلك في ظل الإقبال الشديد على شواطئ المصيف، هروبا من حرارة الجو المرتفعة.

 


وتواجد على الشواطئ منذ الصباح الباكر، هيثم عطية، رئيس مركز ومدينة مصيف بلطيم، وهاني ندا، نائب رئيس مصيف بلطيم، وأحمد عبد الواحد، نائب رئيس المدينة، وفرج عيسى، نائب رئيس المدينة، ومحمد حسانين، سكرتير عام مدينة مصيف بلطيم، والعاملين بالمجلس المدينة، للمتابعة والعمل على راحة المصطافين.

 

ومن جانبه، قال هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إنه تم توزيع فرق الإنقاذ، والمعدات الخاصة بالإنقاذ على جميع الشواطئ، والتأكيد على التواجد على الشاطئ حتى خروج كل المصطافين من البحر لضمان سلامتهم وحسن معاملتهم.

IMG-20230721-WA0167
IMG-20230721-WA0167
IMG-20230721-WA0168
IMG-20230721-WA0168
IMG-20230721-WA0171
IMG-20230721-WA0171
IMG-20230721-WA0170
IMG-20230721-WA0170
IMG-20230721-WA0169
IMG-20230721-WA0169
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين المصيف المصطافون المحافظات الكشف المبكر الكشف المبكر عن سرطان الثدي البحر المتوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

موضوعات متعلقة

أول معرض للفنون التشكيلية في مدينة المحلة بالغربية.. صور

مركزان طبيان لاستخراج شهادات الزواج خلال فترة الإجازة بـ كفر الشيخ

إقبال كبير على قافلة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بكفر الشيخ.. صور

العثور على جثة طالب وسط الزراعات في كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد إقامة 3 محطات وقود ومناطق خدمية.. صور

رئيس جامعة كفر الشيخ يشهد حفل تخرج الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان

محافظ كفر الشيخ يهنئ الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة اللغة العربية

علاج 103 حيوانات من الفصيلة الخيلية خلال قافلة بيطرية بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

بسبب ملابسها | أحمد سلامة يكشف حقيقة ضرب ابنته الفنانة سارة

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كليات جديدة تدخل سوق العمل |اِعرفها

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

عنصرية مقيتة وتعد على الأديان.. وقفة إسلامية عالمية بعد تكرار حرق المصحف

بعد أزمة أشيمبونج| 15 حكما ضد الزمالك في الفيفا.. قرارات بإيقاف القيد ومستحقات بالملايين

لأول مرة .. سيدة تتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بملامح حزينة.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

فيديو

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ