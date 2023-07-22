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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البيت الأبيض: فاجنر لا تقاتل في أوكرانيا حاليا

جيك سوليفان، مستشار
جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن جيك سوليفان، مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، قال في كلمته أمام مؤتمر أسبن للأمن، اليوم الجمعة، إن مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة لم تعد تقاتل في أوكرانيا في الوقت الحالي، وكان رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين ظهر في مقطع فيديو يوم الأربعاء الماضي، معلنًا أن مقاتلي فاجنر لن يواصلوا مشاركتهم في الحرب بأوكرانيا، وأمرهم بجمع قوتهم للمشاركة في عمليات بقارة إفريقيا.

 

مدينة باخموت الأوكرانية

 

ويرى "بريجوجين" أن فاجنر، التي قادت معركة مدينة باخموت الأوكرانية الطاحنة، هي القوة القتالية الأكثر فعالية لروسيا، لكن الصدامات المتكررة بينه وبين مؤسسة الدفاع الروسية دفعته إلى تمرد مسلح قبل أربعة أسابيع، وانتهى التمرد باتفاق يقضي بانتقال مقاتلي المجموعة، الذين تم تجنيد كثيرين منهم من السجون، إلى بيلاروسيا أو انضمامهم إلى الجيش الروسي أو العودة إلى ديارهم.

 

وأعلنت "مينسك"، أمس الخميس، أن مقاتلي فاجنر بدأوا تدريب القوات الخاصة في بيلاروسيا، في منطقة عسكرية تبعد أميالًا قليلة من الحدود مع بولندا.

فاجنر البيت الأبيض مجموعة فاجنر العسكرية مدينة باخموت مؤسسة الدفاع الروسية

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