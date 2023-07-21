أمريكا تعلن استعداداتها للتفاوض بشأن تبادل الأسرى مع روسيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، أن أمريكا مستعدة للعمل مع روسيا بشأن قضية تبادل الأسرى، على الرغم من الخلافات الجوهرية بين البلدين.

وقال بلينكن: "حتى عندما تكون لدينا اختلافات جوهرية، نحتفظ بالقدرة على العمل بشكل مستقل ومعزول لإعادة المواطنين الأمريكيين إلى الوطن. منذ تولي الرئيس جو بايدن منصبه، أحضرنا 29 أمريكيًا من ثمان أو تسع دول، مع كل منها لدينا اختلافات جوهرية".



وأشار الوزير الأمريكي إلى أن واشنطن مستعدة لمواصلة هذا العمل، بغض النظر عن كيفية تطور العلاقات مع موسكو في مجالات أخرى.

وأكد بلينكن أن أمريكا وحلفاءها يبحثون عن بدائل لصفقة الحبوب، لكنهم لا يرون طريقة لاستبدال الإمدادات المفقودة عبر طرق أخرى.

واعرب قائلا: “نحن نعمل مع حلفائنا نحن نعمل مع شركائنا الذين يعملون مع أوكرانيا لإيجاد خيارات أخرى".