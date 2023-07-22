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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يطرح الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو".. فيديو

محمد رمضان
محمد رمضان

طرح الفنان محمد رمضان الإعلان الرسمي لفيلمه "ع الزيرو" استعدادًا لبدء عرضه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد رمضان: "الله .. الإعلان الرسمي لفيلم ع الزيرو السينما تجمعنا ثقة في الله نجاح".

https://www.instagram.com/reel/Cu95816I8IX/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

طرحت شركة العدل جروب، الإعلان الرسمي لفيلم "ع الزيرو" للمخرج محمد العدل تمهيدًا لإطلاقه في دور العرض السينمائية قريبًا.


 

الفيلم بطولة محمد رمضان و نيللي كريم، چومانا مراد، خالد الصاوي، محمد لطفي, شريف دسوقي، إسلام ابراهيم،تأليف د. مدحت العدل و إخراج محمد العدل و من إنتاج جمال العدل.


 

عرض فيلم ع الزيرو

حددت الشركة المنتجة المنتجة لفيلم ع الزيرو والذى يقوم ببطولته كل من محمد رمضان ونيللي كريم ، أواخر شهر يوليو موعد لطرحه فى السينمات .
 

وكانت قد أصدرت "العدل جروب" بيانا  بشأن موعد عرض فيلم" ع الزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم.
 

وجاء البيان: نظرًا لعدم الانتهاء من تصوير فيلم ( ع الزيرو)  ، ومن ثم أعمال ما بعد التصوير من مونتاچ، وموسيقى تصويرية، ومكساچ، وحرصًا من الشركة على خروج الفيلم بالشكل اللائق احترامًا لتاريخها، ولنجوم الفيلم، ورغبة في توحيد عرض الفيلم في كل دور العرض داخل وخارج مصر في نفس التوقيت مع الدعاية المناسبة فإن الشركة قررت عرض الفيلم في توقيت سوف يتم الإعلان عنه إن شاء الله.".


 

أبطال فيلم ع الزيرو 

فيلم "ع الزيرو" من بطولة نخبة من نجوم الدراما والسينما من بينهم نيللى كريم، جومانا مراد، خالد الصاوى وشريف الدسوقى، والفيلم من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.

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