إصدارات جديدة لدار الكتب والوثائق في معرض بورسعيد للكتاب

تشارك الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الدورة السادسة من معرض بورسعيد للكتاب المقرر افتتاحه مساء غد الأحد الموافق ٢٣ يوليو الجاري ويستمر حتى الأول من أغسطس.

تشارك الدار بعدد من العناوين المتميزة من إصداراتها السابقة والحديثة من بينها: "صحافة تيار اليسار في مصر خلال ربع قرن"، محاضر جلسات دستور ١٩٢٣ من جزئين: الجزء الأول بعنوان "محاضر لجنة وضع المبادئ" والجزء الثاني بعنوان" محاضر لجنة الدستور"، كتاب "عقد الجمان.. عصر سلاطين المماليك" من ست مجلدات، "مصر في المعارض الدولية"، "العقاد الذي لا يعرفه الكثيرون"، "نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني"، "الوشي المرقوم في حل المنظوم"، "الحسن بن الهيثم: بحوثه وكشوفه البصرية" من جزئين، "فتح العرب لمصر"، "السلطة وعرضحالات المظلومين"، وكتاب "محمد علي وعصره".

وتتيح دار الكتب والوثائق إصداراتها بنسبة خصم ٢٥% طوال فترة المعرض الذي يقام أمام مديرية أمن محافظة بورسعيد، ويستقبل الجمهور يوميا من الساعة الرابعة عصرًا حتى الواحدة صباحًا.