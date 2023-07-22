90 يوما واحصل علي ترخيص المحل بعد استكمال الأوراق .. تفاصيل

حدد قانون المحال العامة، وقتا معينا للحصول علي ترخيص المحال حيث يتم الحصول علي رخصة المحال خلال 90 يوما من تقديم طلب الترخيص ولكن بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة التي نص عليها القانون .

وأكد قانون المحال العامة، أن المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.

الأوراق المطلوبة لترخيص المحال

1-لابد من وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص .

2 - صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل اذا كان طالب الترخيص اجنبيا بالإضافة إلى ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 –توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسهيتم تقديم لمركز الترخيص .

4 - الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

6 -صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

7-صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه )

8-في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

9- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

10 -اذا لم يوجد رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

12– شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.