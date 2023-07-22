عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

90 يوما واحصل علي ترخيص المحل بعد استكمال الأوراق .. تفاصيل

مراكز تراخيص المحال
مراكز تراخيص المحال

حدد قانون المحال العامة،  وقتا معينا للحصول علي ترخيص المحال حيث يتم الحصول علي رخصة المحال خلال 90 يوما من تقديم طلب الترخيص  ولكن بشرط  استيفاء الأوراق المطلوبة التي نص عليها القانون .

وأكد قانون المحال العامة، أن المستندات التي يقدمها طالب الترخيص أو وكيله مستندات رسمية ويعاقب من يتقدم بمعلومات خاطئة أو علي خلاف الحقيقة طبقا لقانون العقوبات.

 

الأوراق المطلوبة لترخيص المحال

1-لابد من وجود صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع علي الاصل لطالب الترخيص .

2 -  صورة من جواز السفر بعد الاطلاع على الأصل اذا كان طالب الترخيص اجنبيا بالإضافة إلى ترخيص الموافقة الصادر من وزارة القوي العاملة.

3 –توكيل رسمي في حالة عدم حضور صاحب الرخصة بنفسهيتم تقديم لمركز الترخيص . 

4 - الى ألا يقل سن طالب الترخيص عن ٢١ سنة ميلادية.

5_تقديم إفادة من إدارة التنظيم بموقف المحل العام في حالة وجود رخصة بناء أو تقنين وضع العقار.

6 -صورة من رخصة البناء بعد الاطلاع على الأصل إن وجدت أو ما يفيـد التقدم بطلب لتقنين وضع العقار.

 7-صورة من عقد الملكية / عقد الإيجار بعد الاطلاع على الأصل علـى أن يكون عقد الإيجار متضمنا الآتي (مثبت التاريخ – أن يكون ساري المفعـول لمـدة لاتقل عن سنة – أن يكون موضحا به نوع النشاط المطلوب ترخيصه ) 

 

8-في حالة بناء العقار قبل العمل بالقوانين المنظمة للبناء أو المستثناه من تطبيق أحكام قانون البناء فيتم تقديم شهادة تصرفات عقارية أو كشف رسمي مستخرج من سجلات مـصلحة الضرائب العقارية مبينا به تاريخ إتمام إقامة المحل بالعقار .

9- رسم توضيحي (كروكي) على أن يكون موضح به موقع المحل ومشتمل على اسم الحي/ الجهاز أو المنطقة واسم الشارع ورقم العقار (إن وجد) الواقع بهاالمحل .

10 -اذا لم يوجد رخصة بناء أو تقنين وضع العقار أو مخالف لشروط الترخيص يتم  تقرير هندسي معتمد يثبت السلامة الإنشائية للعقار .

11 – مستخرج رسمي من السجل التجاري .

12– شهادات صحية لجميع العاملين بالمحلات المختصة بتقديم وتحضير  وتداول الأغذية والمشروبات .

13_ صورة من البطاقة الضريبية بعد الاطلاع على الأصل.

الاوراق المطلوبة لترخيص المحال قانون المحال العامة ترخيص محال رخصة المحال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دون إصابات .. إخماد حريق بمطعم شهير وسط الإسكندرية بسبب ماس كهربائي | صور

البانيه يتراجع 75 جنيهًا.. أسعار الدواجن الجديدة تصدم المواطنين والكيلو مفاجأة

انقطاع الكهرباء في مصر.. الوزارة تحدد موعد عودة انتظام التيار

هجيب شبيه مبابي من المرج| رسائل نارية من مرتضى منصور: الأهلي اشترى "العتبة الخضراء" بصفقة عاشور

وقع للزمالك .. مهيب عبد الهادي يكشف عن صفقة جديدة

240 ساعة نار استعدوا.. الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الأيام المقبلة

انخفاض جديد.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق| تفاصيل

الصحة: رفع درجة الاستعداد في جميع مستشفيات الوزارة| تفاصيل

موضوعات متعلقة

إنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

ترشيحاتنا

50 درجة مئوية .. ماذا يخبئ طقس الأيام المقبلة للمصريين ؟

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. الكليات والمعاهد المتاحة وطريقة ترتيبها عند تسجيل الرغبات

خبراء: السلوك العدواني لأسماك القرش بسبب أدوية الهلوسة والمخدرات

تصل لـ 8500 جنيه والصرف غدا.. زيادات جديدة للموظفين |الشروط و التفاصيل

روسيا: استئناف الحركة على جسر القرم قريبا.. ومحاولة هجوم أوكرانية بالمسيرات

«صدى البلد» يكشف.. كيف يفكر كولر في مواجهة بيراميدز بالدوري؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس.. نقص هذا العنصر في الجسم يصيبك بإنخفاض ضغط الدم

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

30 صورة جديدة من حفل تامر حسني في افتتاح مهرجان العلمين الجديدة

مشروبات طبيعية فعالة تخلصك من الصداع نهائيا.. تعرف عليها

فيديو

إدارة التجنيد والتعبئة تنظم إحتفالية لذوى الهمم بالغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

صاحب واقعة الكشري يطلب يد طليقة حسن شاكوش.. تفاصيل| فيديو جراف

نسيت البنطلون مفتوح.. الجمهور يفتح النار على عارفة عبد الرسول

تهدد الدوري.. أزمة جديدة بسبب توقفات الأهلي ومنتخب مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ