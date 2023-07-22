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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تجديد حبس 7 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت النيابة العامة بأخميم شرق محافظة سوهاج، بتجديد حبس 7 أشخاص، 15 يومًا للمرة الثانية على التوالي؛ إثر اتهامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل تم التحفظ عليه بمعرفة مباحث الآثار عام 2015م، دائرة مركز شرطة أخميم.

تفاصيل الواقعة

 

 تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط 7 أشخاص أثناء حفرهم وتنقيبهم عن الآثار بمنزل دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبين وجود 7 أشخاص من أخميم والشوش والصلعا، يحفرون من أجل التنقيب عن الآثار داخل منزل تم التحفظ عليه بمعرفة مباحث الآثار بمحضر مُحرر عام 2015م، وبحوزتهم معدات حفر عبارة عن 2 كريك و2 فاس و3 شكاير جلد وسلم خشبي، كما عثر بالداخل على رديم الحفر، وحفره بقطر 2.5 وارتفاع 3 أمتار، وبها نقشان على جدار أثري.

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تم التحفظ على المضبوطات، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام ثم تم تجديدها 15 يومًا ثم تم تجديدها اليوم السبت 15 يومًا أخرى.

نص المادة 49 من قانون حماية الآثار

 

وقال أحمد شعبان ردادي، محامي الدفاع عن المتهمين بالواقعة، أن المادة رقم 49 من قانون حماية الآثار، تنص على أن يُعاقب كل من حاول سرقة أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف مبنى تاريخيًا أو أجرى أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك، بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيهًا.

وأشار أحمد شعبان ردادي، أن المادة تنص أيضًا على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيهًا، إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة كـ المُشرفين أو المُشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المُتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

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