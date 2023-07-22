أخبار التوك شو.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة.. طريقة وصفة المحشي المشكل

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات المختلفة، نرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

بأسراره.. طريقة وصفة المحشي المشكل من مطبخ البلد| فيديو

قدمت الشيف سارة سمير، خلال برنامج "مطبخ البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد"، طريقة وصفة المحشي.

الأكثر سخونة منذ 100 عام.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن سبب ارتفاع درجة حرارة الطقس في مصر ، وتفاصيل موعد انتهاء موجة الطقس الحار.

خصومات تصل لـ50%| التموين تزف بشرى سارة بشأن الأوكازيون الصيفي

أكد أحمد أبو الفضل عبد التواب، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين والتجارة، أن ما يميز الأوكازيون الصيفي هذا العام هو حرص التجار على المشاركة، لافتًا إلى أن بداية الأوكازيون يوم الاثنين الموافق 7 أغسطس 2023، ومستمر لمدة شهر.

هتحصل بعد يومين | البحوث الفلكية تكشف تفاصيل ظاهرة نادرة تحدث مرة في العام

كشف الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، أهم الظواهر المتوقع رؤيتها بالعين المجردة خلال الفترة المقبلة.



أسعار الذهب اليوم السبت.. شاهد

قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم السبت .

لم تحدث منذ 7 سنوات | الأرصاد الجوية تكشف سبب موجة الحر في مصر .. فيديو

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن سبب ارتفاع الطقس في مصر ، موضحة أن موجة الطقس الحار مستمرة حتى نهاية الأسبوع الجاري ، ودرجات الحرارة حتى بداية شهر اغسطس أعلى من المعدلات الطبيعة لها في هذا العام .

عمره 75 مليون سنة .. اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب|تفاصيل

تحدث الدكتور بلال سالم، أحد فريق سلام لاب ومن ضمن مؤلفين البحث وصاحب اكتشاف ديناصور هابيل، عن تفاصيل اكتشاف ديناصور مصري جديد آكل للعشب عاش قبل نحو 75 مليون سنة، قائلًا إن الديناصور أطلق عليه اسم “إيجاي سيمخو”ومعناه سيد الواحة المنسي.



تفاصيل إيجاد دواء للوقاية من الإصابة بالنوع الأول لمرض السكر

قالت إيناس شلتوت، أستاذ الباطنة والسكر بطب قصر العيني، إن التقدم الطبي يعتمد على طرق وآليات الوقاية من الأمراض، مشيرة إلى أن السكر من النوع الأول يصيب في الأغلب الأطفال والشباب.

الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ،اليوم السبت، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية 22- 7-2023.

