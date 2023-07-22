الأرصاد تزف خبرا سارا للمواطنين بشأن الموجة الحارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.



وقالت “غانم” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر” المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية، إن الارتفاع في درجات الحرارة متوقع استمراره على مدار هذا الأسبوع وحتى بداية شهر أغسطس.



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ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم وغدًا الأحد من الملاحظ أن الموجة الحارة أقل حدة من الأسبوع الماضي، حيث متوقع أن تسجل العظمى على القاهرة الكبرى 36 درجة مئوية، مشيرة إلى أنه خلال الـ 48 ساعة المقبلة هناك نشاط نسبي في الرياح سيعمل على تلطيف الأجواء خلال فترات المساء.



وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن البلاد مازالت تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي، والذي يحمل كتل هوائية شديدة الحرارة وتتعدل قيمها بمرورها على البحر المتوسط؛ ولكن في المقابل تحمل كميات كبيرة من بخار الماء والتي تعمل على زيادة نسب الرطوبة في الجو مما يجعل درجة الحرارة المحسوسة 39 درجة مئوية؛ وبالتالي زيادة الاحساس بارتفاع درجات الحرارة.