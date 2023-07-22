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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

هاتف الأثرياء فقط .. وداعا لموبايلات iPhone الرخيصة..إعرف الحكاية

هاتف الأثرياء فقط..وداعا
هاتف الأثرياء فقط..وداعا لموبايلات iPhone الر

تطلق شركة آبل Apple الأمريكية عادة جيلًا جديدًا من هاتفها الاقتصاد رخيص الثمن iPhone SE كل عامين، وقد ظهر الجيل الثالث، أي iPhone SE 2022 العام الماضي. وهذا يعني أن من المتوقع أن يتم إصدار الجيل الجديد في العام المقبل كما كشفت التسريبات السابقة، حيث أنه سيتأخر إطلاق الهاتف إلى عام 2025. 

ويشير المحللون إلى مصادر سلسلة التوريد أنها ستكون سببا لتأجيل إطلاق جيل iPhone SE القادم (المتوقع أن يسمى iPhone SE 4). حيث أصدروا مذكرة بحثية لمستثمري الشركة تقول إن التأخير يرجع إلى مشاكل في مودم 5G.

ومن المعروف أن Apple تعمل على شرائح قاعدة خاصة بها منذ استحواذها على أعمال مودم الهواتف الذكية من شركة إنتل.


كما أعاد اثنان من مسؤولي باركليز تأكيد التقارير السابقة التي أشارت إلى أن iPhone SE 4 كان من المتوقع أن يتميز بمودم 5G الخاص بالشركة بدلاً من مودمات كوالكوم. ومع ذلك، يقال الآن أن الجهاز لن يحتوي على شريحة مودم Apple بل سيستمر باستخدام كوالكوم كمورد لـ SE الجيل القادم وربما سلسلة iPhone 16 في عام 2024.

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وليس مشكلة مودم 5G هي السبب الوحيد لتأخر وصول iPhone SE، حيث يقال إن شركة تصنيع الشاشات BOE تواجه صعوبات في إنتاج شاشات OLED ذات تكلفة منخفضة المطلوبة. ويشاع أن الجيل القادم سيتميز بلوحة OLED بدلاً من شاشة LCD الموجودة في iPhone SE 2022 الحالي.

وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن تأخير iPhone SE 4. ويجدر بالذكر أن هناك فترة أربع سنوات بين جيل SE الأول والثاني الذي تم الإعلان عنه في عام 2020.

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