دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

قدم ستيف جوبز خطابًا رئيسيًا منذ سنوات عديدة، في معرض Macworld 2007 وكشف عن هاتف Apple iPhone ، وكان هذا الهاتف الثوري مكلفًا إلى حد ما - فقد كان سعر النسخة الأساسية بسعة 4 جيجابايت يكلف 500 دولار، ونسخة 8 جيجابايت كانت بسعر 600 دولار، ومع تقدمه بسرعة في العمر إلى عام 2023 أصبحت هذه الأجهزة القطع التاريخية الرقمية التي تحقق أسعارًا مرتفعة في المزادات.

على سبيل المثال، بيعت نسخة مختومة المصنع بسعة 8 جيجابايت في فبراير مقابل 63،000 دولار، متجاوزة العرض الأصلي البالغ 2،500 دولار. صدق أو لا تصدق، هذا لم يكن غاليًا جدًا بالنسبة لهاتف iPhone الأصلي.

تم نشر نسخة أولية من iPhone بسعة 4 جيجابايت مختومة المصنع في مزادات LCG قبل بضعة أسابيع. كان التقدير الأصلي لهذه الوحدة في النطاق من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار، وبدأ العرض في 30 يونيو بمبلغ 10 آلاف دولار فقط.

زاد السعر ببطء، حتى وصل إلى 42 ألف دولار أمس ، ثم خرجت الأمور عن السيطرة وزاد السعر جدا.

بعد حرب مزادات قصيرة ولكن شديدة، تم بيع النسخة الفائزة بمبلغ 190،372 دولار (أي ما يعادل 6 ملايين جنيه مصري) . ومن اللافت للنظر، فإنها تحقق مبلغًا أكبر من النسخ بسعة 8 جيجابايت - ذلك بخلاف النسخة التي بلغ سعرها 39،339 دولار وتم بيعها أمس.

هكذا يشرح LCG Auctions لماذا تكون نسخ بسعة 4 جيجابايت هي القطع الأغلى قيمة: "تُعتبر النسخة الأصلية بسعة 4 جيجابايت بين مجموعي الهواتف الذكية iPhone التي ترتبط ندرتها الشديدة بإنتاجها المحدود وتم إطلاقها في 29 يونيو 2007، بجانب النسخة بسعة 8 جيجابايت، وكانت النسخة بسعة 4 جيجابايت محدودة الإنتاج بسبب بطء المبيعات.

اختار المشترون دفع رسوم إضافية تبلغ 100 دولار مقابل ضعف مساحة التخزين فأدى تراجع المبيعات إلى قرار شركة Apple بإيقاف إنتاج النسخة بسعة 4 جيجابايت في 5 سبتمبر 2007، بعد أكثر من شهرين من إطلاقها."

مضحك، كيف يعمل الأمر، أليس كذلك؟

ينتهي بالنسخة الأرخص والأقل نجاحًا بتكلفة 3-4 مرات أكثر في المزادات من شقيقها الأكثر شعبية بعد 16 عامًا. إذا كان لديك iPhone 2G مختوم المصنع، فالآن هو الوقت المناسب لاستخراجه.

جدير بالذكر أنه تم بيع هاتف iPhone X المعدل بمنفذ USB-C بأكثر من 86،000 دولار قبل بضع سنوات، محققًا سعرًا أعلى من نسخة iPhone الأصلية بحجم 8 جيجابايت بشكل عام. لكن هذا المزاد على نسخة بسعة 4 جيجابايت تفوق ذلك بكثير.