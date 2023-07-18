إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

قال والتر إيزاكسون، الذي يتوقع إصدار سيرته الذاتية عن إيلون ماسك في سبتمبر، إن أحد الأفكار التي استخلصها من ثلاث سنوات من مراقبته لماسك هو أنه قد يفتقر إلى العطف.

وقال إيزاكسون في مقابلة على برنامج "سكواك بوكس" على CNBC، والذي نشر مقطعًا منه في تغريدة يوم الاثنين، "أنا أكثر انبهاراً به كمهندس"، وأضاف: "أعتقد أنه ليس لديه اتصال بالعطف والعواطف".

وهذه فكرة طرحها إيزاكسون سابقًا، حيث تحدث في مقابلة على "تويتر سبيس" الشهر الماضي عن "وضع الشيطان" لدى ماسك، مشيرًا إلى أن هذه السمة، على الرغم من أنها مخيفة للموظفين، كانت جزءًا من نجاح ماسك.

ونسب هذا التصوير الحيوي للنجمة الغنائية غريمز، الحبيبة السابقة لماسك والتي لديها طفلان منه.

وأعاد إيزاكسون هذه الفكرة في برنامج "سكواك بوكس"، وقال في الفقرة: "السؤال عند كتابة سيرة ذاتية هو كيفية التعامل مع الجوانب المظلمة وأنه لن يكون الشخص الذي هو عليه بدون كلا من وضع الشيطان وحماسه".

في الفقرة، تحدث إيزاكسون أيضًا عن العناوين الأخيرة حول ماسك، بما في ذلك مبارزة مزعومة بينه وبين الرئيس التنفيذي لـ "ميتا"، مارك زوكربيرج.

وأكد إيزاكسون رأيه بأن الحديث عن الشجار الجسدي كان مجرد "مجاز" للتنافس التجاري بين الرجلين. وكان التطبيق الخاص بتويتر "Threads" التابع لـ "ميتا" قد جمع نحو 100 مليون مستخدم في غضون أيام من إطلاقه هذا الشهر.

وفي نقطة ما، رد إيزاكسون على سؤال حول مدى ميله لتفسير بيانات ماسك بشكل أكثر تساهلاً نتيجة لوقته معه.

وقال إيزاكسون: "عندما تقترب كثيرًا من شخص ما كما فعلت خلال السنوات الثلاث الماضية معه، فإنك تفهم تلك الشخصية، وتفهم الدوافع"، وأضاف "وهناك عيوب كثيرة"، وذكر أن فترة ماسك في تويتر، التي بدأها في أكتوبر، تميزت ليس فقط بانسحاب كبار المسؤولين في المناصب الرئيسية، ولكن أيضًا بالتسريحات الجماعية. وانخفض عدد الموظفين في الشركة إلى حوالي 1000 موظف، وفقًا لتقرير نشرته مجلة Insider في مايو، مقارنة بحوالي 7500 قبل عهد ماسك.

كما تعرض ماسك أيضًا لانتقادات بسبب منشوراته التي تدخل في الحروب الثقافية وتستهدف الأشخاص ذوي التحولات الجنسية.

وقد صرح ماسك سابقًا بأنه يعاني من متلازمة أسبرجر، وهي تصنيف ضمن طيف التوحد، والتي تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن الأشخاص الذين يعانون منها قد يتصرفون ويتفاعلون ويتعلمون بطريقة مختلفة عن الآخرين.

ولكن الخبراء حذروا أيضًا من الافتراضات النمطية حول القدرات العاطفية المعقدة للأفراد الذين يعانون من حالات طيف التوحد.