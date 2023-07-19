عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Realme الجديد توأم iPhone بسعر أقل بكتير

بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل
بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Realme الجديد توأم iPhone بسعر

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن "تخفيض الطلب المبكر" لهاتف Realme C53 في السوق الهندي. وهذا الهاتف الذكي هو آخر موديل في فئة الميزانية يتميز بكاميرا ضخمة بدقة 108 ميجابيكسل. لذلك إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا التخفيض.

تبدأ حملة "تخفيض الطلب المبكر" لهاتف Realme C53 في 19 يوليو، بين الساعة 6 مساءً و 8 مساءً بتوقيت الهند. سيتم بيع الجهاز على موقع الشركة الرسمي وعلى موقع Flipkart. وللمشترين المبكرين، تقدم Realme خصمًا قدره 1000 روبية هندية للإصدار ذو السعة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت من Realme C53. وهناك عروض متاحة لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من ICICI و HDFC و SBI، بالإضافة إلى خيارات التقسيط أيضًا.

بكاميرا 108 ميجابكسل.. ريلمي تعلن عن اطلاق هاتف جديد ميسور التكلفة

خصم 5700 جنيه على أفضل موبايل ريلمي Realme

وبالنسبة للمواصفات الفنية للهاتف، سيتم إطلاقه بتصميم 7.99 ملم من Champion Design اللامع و شاشاة عرض بتردد 90 هرتز.

 سيوفر Realme C53  من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية سعة 12 جيجابايت  ويصل إلى 128 جيجابايت من التخزين الداخلي. ويتم تشغيل هذا الجهاز من خلال بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بتقنية 18 وات SuperVOOC.

وتشمل الميزات الأخرى الملحوظة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، وكاميرات خلفية مزدوجة، ونتوء قطرة الماء، ومقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم، ومعالج ثماني النواة تحت الغطاء. لذلك للمهتمين، عليهم تحديد هذا التاريخ في تقويمهم والاستعداد لفترة البيع المدتها ساعتان.

Realme Realme C53 Champion Design أرخص موبايل ريلمي أرخص هواتف ريلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هضربك المرة الجاية.. كهربا يوجه رسالة إلى مدافع النادي الأهلي

بعد إمام عاشور.. الأهلي يكشف عن صفقة جديدة قيمتها مليون ونصف دولار

محامي كهربا لـ إعلامي شهير: صدر ضدك حكم وتعويض بـ 2 مليون

مصدر بالكهرباء يكشف السبب الحقيقي وراء تكرار انقطاع التيار

الرئيس السيسي يصدر قرارًا بالعفو عن باتريك زكي ومحمد الباقر

عقب انضمام إمام عاشور | كولر يوافق على رحيل نجم الأهلي

بعد تصريح صادم من زوجته .. رد فعل غير متوقع لـ حسن شاكوش

عزل زيلينسكي .. تحرك عاجل ضد الرئيس الأوكراني بعد خطأ كارثي

موضوعات متعلقة

دوّر في دولابك..لو معاك iPhone قديم تقدر تبيعه بـ 6 مليون جنيه

لو بتفكر تشتريه.. موبايلات سامسونج الغالية تعاني من مشكلة جذرية

ميزة الرسائل و DMs في threads..الطريقة هنا

لو عايز تبقى بلوجر مشهور.. فيسبوك يعلن ميزات جديدة ستساعدك في ذلك

إيلون ماسك.. أغنى رجل في العالم بدون مشاعر

متشتريش دلوقتي..ألوان شبابية وعصرية لهواتف iPhone 15

لن تصدق عينيك.. أحدث وأرخص موبايل سامسونج في السوق المصري

عرض الموسم..خصم 40% على تحفة هواتف أوبو Oppo Reno

ترشيحاتنا

زلزال مدمر.. تحذيرات من كارثة في تركيا

خبير سياحي: كل دول العالم أصبحت تهتم بمدينة العلمين الجديدة ..فيديو

جماهير الأهلي تفاجئ إمام عاشور بهتافات نارية في مباراة الحدود

الغش الجماعي بالثانوية العامة السبب.. جامعة جنوب الوادي ترد على رسوب 80%

العالم يحترق.. أوروبا تكافح موجات الحر.. ودرجات حرارة قياسية تجتاح الصين

مصادر: تيكيت مارشيه لم تحصل على الموافقات المطلوبة لإقامة حفل ترافيس سكوت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السر في زيادة الم القدم في الصيف .. وكيف يمكن علاجها

بشرى للمواطنين | التموين تصدر قرارًا .. وسعر السكر يتراجع ..إيه الحكاية

تصرف صادم من طلاب بريطانيين ضد زميلتهم يثير غضبا.. فيديو

سنغافورة الأولى 2023..تعرف على أقوي 10 جوازات سفر وأسوأ 3 حول العالم

فيديو

مُهدّد بالقـ تل .. تفاصيل استغاثة المتهم بحرق المصحف في السويد |ماذا قال؟

تحدث عن مرضه وعلاقته بالمشاهدين.. ماذا قال الإبراشي قبل وفاته؟ فيديو جراف

درجة الحرارة 45.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب حالة الطقس

القادم أسوأ.. مخاوف من مجاعة عالمية بعد انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ