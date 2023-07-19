بكاميرا 108 ميجابكسل..موبايل Realme الجديد توأم iPhone بسعر أقل بكتير

أعلنت شركة ريلمي Realme الصينية الرائدة عن "تخفيض الطلب المبكر" لهاتف Realme C53 في السوق الهندي. وهذا الهاتف الذكي هو آخر موديل في فئة الميزانية يتميز بكاميرا ضخمة بدقة 108 ميجابيكسل. لذلك إليك كل ما تحتاج إلى معرفته عن هذا التخفيض.

تبدأ حملة "تخفيض الطلب المبكر" لهاتف Realme C53 في 19 يوليو، بين الساعة 6 مساءً و 8 مساءً بتوقيت الهند. سيتم بيع الجهاز على موقع الشركة الرسمي وعلى موقع Flipkart. وللمشترين المبكرين، تقدم Realme خصمًا قدره 1000 روبية هندية للإصدار ذو السعة 6 جيجابايت + 64 جيجابايت من Realme C53. وهناك عروض متاحة لحاملي بطاقات الخصم والائتمان من ICICI و HDFC و SBI، بالإضافة إلى خيارات التقسيط أيضًا.

وبالنسبة للمواصفات الفنية للهاتف، سيتم إطلاقه بتصميم 7.99 ملم من Champion Design اللامع و شاشاة عرض بتردد 90 هرتز.

سيوفر Realme C53 من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية سعة 12 جيجابايت ويصل إلى 128 جيجابايت من التخزين الداخلي. ويتم تشغيل هذا الجهاز من خلال بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير، والتي تدعم الشحن السريع بتقنية 18 وات SuperVOOC.

وتشمل الميزات الأخرى الملحوظة ماسح بصمات الأصابع المثبت على الجانب، وكاميرات خلفية مزدوجة، ونتوء قطرة الماء، ومقبس سماعة رأس بحجم 3.5 ملم، ومعالج ثماني النواة تحت الغطاء. لذلك للمهتمين، عليهم تحديد هذا التاريخ في تقويمهم والاستعداد لفترة البيع المدتها ساعتان.