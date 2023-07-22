مدرسة الضبعة النووية 2024| ننشر رابط أرقام جلوس ومقار لجان اختبارات القبول

اعلنت وزارة التربية والتعليم ارقام الجلوس ومقار اللجان الخاصة بـ اختبارات القبول المقرر اجراءها لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 بمطروح .

ويمكن الآن الدخول على رابط ارقام الجلوس ومقار اللجان الخاصة بـ اختبارات القبول المقرر اجراءها لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 بمطروح على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://npds.emis.gov.eg/

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ستجري اختبارات القبول لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 في مقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية ، للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم ، علي الطلاب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطباعة ارقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لآداء الامتحانات.

التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024

كانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 لقبول دفعة جديدة من الطلاب بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023” ، وذلك إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 للطلاب المصريين الناجحين فى الإعدادية فى نفس العام، ويشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة.

وكان من اهم شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 ألا تقل درجات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%، وبالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024