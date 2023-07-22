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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدرسة الضبعة النووية 2024| ننشر رابط أرقام جلوس ومقار لجان اختبارات القبول

اختبارات مدرسة الضبعة
اختبارات مدرسة الضبعة النووية 2024

اعلنت وزارة التربية والتعليم ارقام الجلوس ومقار اللجان الخاصة بـ اختبارات القبول المقرر اجراءها لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 بمطروح .

ويمكن الآن الدخول على رابط ارقام الجلوس ومقار اللجان الخاصة بـ اختبارات القبول المقرر اجراءها لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 بمطروح على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://npds.emis.gov.eg/ 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ستجري اختبارات القبول لـ الطلاب المتقدمين للالتحاق بـ مدرسة الضبعة النووية 2024 في مقرات التطوير التكنولوجي بالمديريات التعليمية ،  للطلاب الذين استوفت عليهم الشروط المعلنة وتقدموا بملفاتهم للمديريات التعليمية

وشددت وزارة التربية والتعليم ، علي الطلاب متابعة موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لطباعة ارقام الجلوس والتوجه لمقر الامتحانات في المواعيد المحددة بمقار المراكز لآداء الامتحانات.

التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024

كانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم، السبت، باب التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 لقبول دفعة جديدة من الطلاب بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي القادم 2023 / 2024 من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ، حتى يوم الخميس الموافق 20 / 7 / 2023” ، وذلك إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم    

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 للطلاب المصريين الناجحين فى الإعدادية فى نفس العام، ويشترط ألا يقل مجموع الطالب في الإعدادية عن 260 درجة.

وكان من اهم شروط التقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024 ألا تقل درجات الرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية عن 95%، وبالنسبة للطلبة الذين يريدون التقديم في مدرسة الضبعة النووية من محافظة مطروح يشترط حصولهم على شهادة الإعدادية من مطروح والإفادة ببيان نجاح للصفين الأول والثاني الاعدادي من مدارس مطروح.

المستندات المطلوبة للتقديم في مدرسة الضبعة النووية 2024

  • لصق 2 صورة شخصية حديثة للطالب علي استمارة التقدم.
  • صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.
  • إيصال مقابل أداء خدمة قيمته 100 جنيه للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة النووية علي حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري أو علي حساب الصندوق بالبنك الاهلي المصري أو بنك مصر.
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