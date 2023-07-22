مستودع ذخيرة أبرزها.. أوكرانيا تعلن استهداف مبان عسكرية روسية بشبه جزيرة القرم

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الجيش الأوكراني أعلن استهدافه بنى عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم.

وأوضح الجيش الأوكراني أن قواته دمرت مستودعًا للنفط ومخازن للجيش الروسي بمنطقة أوكتيابرسكي بوسط شبه القرم.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الروسية اليوم السبت، عن وقوع هجوم بطائرة بدون طيار على مستودع ذخيرة في شبه جزيرة القرم، ما أدى إلى إجلاء المدنيين وتعطيل النقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال سيرجي أكسيونوف، الحاكم الذي عينته روسيا لشبه جزيرة القرم، إن أوكرانيا كانت وراء الهجوم دون تقديم أدلة.

وأضاف أكسيونوف أنه تم إجلاء السكان المحليين الذين يعيشون على بعد خمسة كيلومترات من الانفجار.

وبحسب ما ورد توقفت خدمات السكك الحديدية عبر جسر كيرتش.