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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبًا ولاعبة في قائمة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي ببطولة العالم بدبي

منتخب مصر
منتخب مصر

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي، على قائمة المنتخب المشاركة في منافسات بطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 18 وحتى 30 أغسطس المقبل، في مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ومن المتوقع أن تغادر بعثة المنتخب المصري مطار القاهرة متجهة إلى مدينة دبي يوم 14 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة المنتخب 20 لاعب ولاعبة، حيث يشارك 9 لاعبات وهم: ”أميمة السيد وزن 50 كجم، ريحاب رضوان وزن 55 كجم، فاطمة محروس قرني وزن 61 كجم، فاطمة عمر وزن 67 كجم، صفاء محمد إبراهيم وزن 73 كجم، أمل محمود حنفي وزن 79 كجم، راندة تاج الدين وزن 86 كجم، نادية محمد وزن +86 كجم، أماني الدسوقي وزن +86”.

بينما يشارك 7 لاعبين وهم: ”طه عادل وزن 54 كجم، شريف عثمان وزن 59 كجم، محمد سعد المنياوي وزن 59 كجم، شعبان الدسوقي وزن 72 كجم، محمود صبري وزن 72 كجم، محمد صبحي وزن 88 كجم، هاني محسن وزن 97 كجم”.

بالإضافة إلى 4 ناشئين وهم: ”محمد فتحي وزن 49 كجم، هادي صموئيل وزن 49 كجم، إسلام عاشور وزن 80 كجم، مروان أحمد مصطفى وزن +107 كجم”.

ويواصل المنتخب المصري لرفع الأثقال البارالمبي استعداداته بالصالة المغطاة بالمركز الأولمبي بالمعادي، من أجل المشاركة في بطولة العالم.

حيث قد بدأ المنتخب معسكره المغلق منذ فترة ويستعد بقوة لمنافسات بطولة العالم، حيث يتدرب الفريق على فترتين صباحية ومسائية، وتم الانتهاء من تدريبات تحمل القوة والبدء في تدريبات التحمل العالي.

لمنتخب المصري رفع الأثقال البارالمبي بطولة العالم المنتخب المصري

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