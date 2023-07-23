ثروت سويلم يحسم الجدل بشأن إلغاء هبوط الفرق للمظاليم

أكد اللواء ثروت سويلم رئيس اتحاد الكرة المصري السابق وعضو رابطة الأندية، أن فكرة إلغاء الهبوط غير مطروحة تمامًا ولم يتم مناقشتها على الإطلاق كما تردد.

وتابع سويلم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ما ظهر في احتفالية نهائي كأس الرابطة كان مميزا ونجاح البطولة كان بعوامل التكاتف بين الجميع".

وأضاف ثروت سويلم: "الأهلي كان حريصا على تسلم درع الدوري عقب مباراة حرس الحدود الأخيرة من أجل الاحتفال وسط جماهيره داخل الملعب".

وقال: "السوبر المصري سيكون من 4 أندية وهم بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة المحترفة، ودوري الموسم الجديد من مجموعة واحدة".

واختتم ثروت سويلم: "ما ظهر بوصول درع الدوري في كيس أسود كان أمر غير جيد، ولكن درع الدوري حجمه كبير للغاية وبالتالي كان دخوله بهذا الشكل لا يجب الوقوف عليه، خاصةً أنه غير مقصود التقليل من حجم النادي الأهلي".