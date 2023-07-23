نشرة المرأة.. كيف تحمي سيارتك أثناء القيادة في الحر وأضرار التعرض للشمس

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

القواعد العشر لحمايتك عند القيادة فى الحر الشديد



إليك عشر نصائح قيادية تحميك عند القيادة في الحر الشديد:

1- استخدم واقي الشمس: يفضل استخدام كريم واقي الشمس بمعامل حماية عالي لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية.

2- ارتدِ ملابس خفيفة: يجب ارتداء ملابس خفيفة ومسامية تسمح بتدفق الهواء لتقليل الحرارة.



نصائح للحفاظ على السيارة في الحر الشديد

كشف المهندس المكانيكى وليد احمد عن بعض النصائح للحفاظ على سيارتك في حالة جيدة في الحر الشديد وذلك من خلال صدي البلد و تتمثل هذه النصائح فى الآتي.

طريقة عمل البامية باللحمة



البامية باللحمة هي وصفة شهية ومشهورة في المطبخ العربي. وإليك طريقة عمل البامية باللحمة:



أبرزها الجفاف والدوار.. 6 أمراض تصيبك عند التعرض للشمس وقت الظهيرة

يمكن أن يؤدي التعرض للشمس بشكل مباشر في أوقات الظهيرة إلى العديد من الأضرار على الصحة، ومنها: