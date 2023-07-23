قضايا غامضة.. باسم عمر يكشف عن دوره في «أزمة نفسية»

كشف الفنان الشاب باسم عمر، عن مشاركته في فيلم قصير بعنوان "أزمة نفسية"، الذي يتم تصويره حاليا تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة، حيث كشف الفنان الشاب عن بعض التفاصيل المثيرة حول دوره في الفيلم.

وأوضح «عمر»، أن الفيلم من تأليف الكاتب الصحفي خالد يوسف، ويروي قصة شاب ثري وحيد ينعطف عن المجتمع ويعيش في عزلة تامة، يعاني من مشاكل نفسية ويحاول التغلب عليها بطرق غير صحية، حيث يجسد باسم عمر دور شاب يقع فريسة للكسب الحرام والاتجار في العملة الأجنبية، لكنه يرفض ذلك نظراً لعدم احتياجه للعمل، ويعد هذا الدور تحدياً جديداً له كفنان.

الفنان الشاب باسم عمر

وأضاف باسم عمر أنه تعلم الكثير من خلال مشاركته في هذا الفيلم، وأنه استفاد من تجربة العمل مع فريق متميز، يضم أسماء كبيرة في عالم الفن والسينما.

يذكر أن الفيلم القصير سيعرض في عدد من المهرجانات السينمائية المحلية والعربية.