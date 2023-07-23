إنبـي: سنتقدم بشكوى ضد "أحمد عيد".. وفوجئنا بتواجده في تدريبات الزمالك

فتح محمد إسماعيل مدير الكرة بنادي إنبي "النار" على ظهير أيمن الفريق والمعار من نادي الزمالك "أحمد عيد" في ظل الأزمة الأخيرة للاعب وانقطاعه عن تدريبات الفريق البترولي منذ عودته من المغرب بعد مشاركته في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً بالمغرب .

وقال محمد إسماعيل في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي إسلام صادق ، عبر قناة "TeN" :" بعد عودة بعثة المنتخب الأوليمبي من المغرب عقب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاماً ، فوجئنا بانقطاع أحمد عيد عن تدريبات نادي إنبـي ، وحاولنا الوصول إليه لكنه أغلق هاتفه بشكل مفاجئ".

وأضاف : " نادي إنبي سيتقدم بشكوى رسمية ضد أحمد عيد بعد هروبه بشكل مفاجئ وانقطاعه عن التدريبات بدون مبرر ، كما أننا فوجئنا بتواجده صباح اليوم في تدريبات نادي الزمالك !".