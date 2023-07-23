بيومي فؤاد ينعي والد مي كساب بكلمات مؤثرة

نعي الفنان بيومي فؤاد وفاة والد الفنانة مي كساب عبر حسابه بموقع إنستجرام.

وكتب بيومي فؤاد: البقاء لله في وفاة والد مي كساب.. ربنا يرحمه ويغفرله ويجعل مأواه الجنة.

وأعلنت مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها.

جنازة والد مي كساب

وكتب مي كساب عبر حسابها علي فيس بوك :" أبي في ذمه الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة ؛اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وفاة والد مي كساب

توفى منذ قليل والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفي .

وكان والد مي كساب قد أجرى عملية جراحية منذ ايام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.