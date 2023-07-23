بدون مشاكل صحية.. الطرق السليمة لتناول الأطعمة والوجبات لإنقاص الوزن

قدمت الدكتورة هند حسام، أخصائي التغذية العلاجية، الطرق الصحيحة لتناول الأطعمة والوجبات الصحية، موضحة أن هناك فرق بين الشعور بالجوع والشراهة.

وحذرت «هند حسام» خلال لقاءها مع الإعلامية شاهيناز جاويش ببرنامج «طبيب البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» من الشراهة في الأكل أو تناول الأطعمة بشكل مبالغ فيه لأنه يتسبب في زيادة الوزن، ويفضل عمل نظام غذائي صحي لعدم حدوث اي مشاكل صحية.

وقالت أخصائي التغذية العلاجية، إنها تفضل استخدام أعشاب طبيعية من خال كورس "الاناسيليوم" تساعد في نظام غذائي صحي لحرق الدهون بالجسم ونزول الوزن والشعور بالشبع طول النهار، وهي تملئ المعدة وبالتالي لا يوجد سمنة مفرطة.

كورس الأنا سيليوم

وأوضحت الدكتورة هند حسام، أن كورس الأناسيليوم عبارة عن أعشاب طبيعية في كبسولة تعطي الإحساس بالشبع، وتساعد في معدل الحرق، مضيفة أنه لابد من عمل نظام غذائي صحي يساعد في نزول الوزن بالشكل الصحي وتناول الطعام ولكن بكميات صغيرة بمساعدة الأعشاب الطبيعية.