شيكو ينعى والد مي كساب : نسألكم الدعاء

نعي الفنان شريف حمدي، الشهير بـ "شيكو وفاة والد الفنانة مي كساب عبر حسابة بموقع انستجرام.

وكتب شيكو : والد الفنانة مي كساب في ذمة الله .. نسألكم الفاتحة.

وأعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها .

جنازة والد مي كساب

وكتبت مي كساب عبر حسابها علي فيس بوك :" أبي في ذمه الله وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة ؛اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وتوفى منذ قليل والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى .

وكان والد مي كساب قد أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.