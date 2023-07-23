كوريا الجنوبية تكشف لغز الطرد المشبوه القادم من تايوان

كشفت السلطات الأمنية في كوريا الجنوبية لغز الطرد الذي وصل إلى منزل في إقليم تشونج تشيونج الجنوبي من تايوان وقيل إنه يحتوي غازًا مجهولًا.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فوفقًا لسلطات قوات مطافئ تشيون-أن، فقد تلقت بلاغا عن وصول الطرد إلى منزل في شمال غرب مدينة تشيون-آن في غضون الساعة الواحدة بعد الظهر أمس.

وكان الطرد بحجم ورقة "إيه 4"، في كيس بلاستيكي وتم إرساله من تايوان.

وذكرت الأخبار أنه تم التأكد من احتواء الطرد على غاز مجهول بناء على مسح بالأشعة أجراه فريق معالجة المتفجرات في الجيش الذي وصل مع الشرطة إلى المنزل.

غير أن الشرطة قالت إنه لا وجود لغازات في الطرد بعدما فحصته.

وقال مسؤول في الشرطة "صادرنا الطرد المعني مع الجيش وقوات الإطفاء غير أننا لم نجد أية متفجرات أو غاز، سنقوم بفتح الطرد في مكان آمن لفحصه بصورة دقيقة".

وتم الإبلاغ عن أكثر من 30 حالة استلام طرود مشبوهة خلال يومي 21 و22 من الشهر الجاري في مدن تشيون-آن وسيتشون ودانججين وكومسان وآسان في إقليم تشيونغ تشيونغ الجنوبي وسط كوريا الجنوبية.

وتطلب وكالة خدمة البريد من المواطين والمقيمين إبلاغ الشرطة في حال وصول طرود مغلفة بأكياس بلاستيكية أو تغليف مزدوج بمادة أخرى أو طرود لم يتم طلبها من الخارج، دون فتحها.