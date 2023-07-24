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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

في مختلف الشركات.. قطاع التدريب بوزارة الإنتاج الحربي ينظم لقاءً مع العاملين

صدى البلد

نَظَّمَ قطاع التدريب لقاء مع  العاملين بمركزي التدريب بكل من (السلام – حلوان ) برئاسة المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب، يأتي هذا اللقاء فى ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة الإنتاج الحربي بضرورة التواصل مع العاملين بمختلف الشركات والوحدات التابعة، وإطلاعهم على الموقف الحالى والخطط المستقبلية، وإشراكهم فى صنع القرارات وحل المشكلات التى تواجههم.


أكد المهندس عبدالرؤوف عبدالله موسى رئيس قطاع التدريب خلال كلمته على أن الغرض من اللقاءات المتعددة مع العاملين هو التواصل معهم والاستماع لمطالبهم والعمل على تحقيقها، مؤكداً أن جميع العاملين بقطاع التدريب أسرة واحدة ، معرباً عن اعتزازه بالعاملين لما يبذلونه من جهدٍ لرفعة شأن القطاع و الإنتاج الحربي، وضرورة بذل المزيد من العمل لإستكمال مسيرة النجاح، مشيراً إلى حرص الوزارة على تدريب العاملين بصفة مستمرة على كل ما هو جديد لثقل خبراتهم وخلق كوادر جديدة  تحمل لواء المعرفة مما يساعد على تحقيق استراتيجية قطاع التدريب.

و أشار إلى أهمية دعم خطط الدولة التنموية والمساهمة في كل المشروعات التى يتم تنفيذها بالدولة خلال الفترة الحالية فى المجالات التدريبية ، ومنها مبادرة رئيس الجمهورية  عبدالفتاح السيسى (حياة كريمة)، وكذا المبادرة الوطنية لدعم الصناعة (ابدأ)، وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة، وكذا مؤسسات المجتمع المدنى، وذلك بالإعتماد على الطاقات البشرية والامكانيات التكنولوجية الهائلة التى يمتلكها القطاع.

تكريم العاملين

وفي شركة بنها للصناعات الإلكترونية حرص المهندس حسام حسن رئيس مجلس الإدارة؛ على تكريم عدد من العاملين الذين بلغو سن التقاعد القانونية، وعبر رئيس مجلس الإدارة عن سعادته في إقامة حفل تكريم للسادة العاملين المحالين للمعاش، مؤكدا أن سن المعاش هو بداية لحياة جديدة لعطاء ممتد، وأن السن ليس معيارا للقدرة العقلية والعملية، مؤكدًا أنه في كثير من الأحيان يتم التواصل مع بعض الزملاء المحالين للمعاش للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم خلال فترة عملهم بالشركة.

الانتاج الحربى قطاع التدريب مركزي التدريب دعم الصناعة اخبار البلد

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