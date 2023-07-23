عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مستشفى النجوم| الشاعر شوقي حجاب يصاب بالسرطان.. تدهور حالة عمرو محمد علي.. جراحة ناجحة في قلب طارق النهري

مستشفى النجوم
مستشفى النجوم

لم يكن الفنان عمرو محمد علي، أو الشاعر شوقي حجاب، هو الأول بين النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

عمرو محمد علي

أكد شقيق  الفنان عمرو محمد علي، الشهير بـ “شقشق”، أن شقيقه ينتظر اكتمال أوراقه لدخول المستشفى.

وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "شقيقي حالته الصحية في تدهور مستمر، وننتظر اكتمال إجراءات دخوله إلى المستشفى".

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته. 

وخلال البرنامج، ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل إنقاذه.

الشاعر شوقي حجاب

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.

وكشف الكاتب أكرم السعدني، شقيق الفنان صلاح السعدني، تفاصيل الوعكة الصحية لـ الشاعر شوقي حجاب، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بعلاجه على نفقة الدولة.

وكتب أكرم السعدني: «الفنان والشاعر الرقيق شوقي حجاب يرقد بمستشفى الجنزوري بمنطقة قصر الطاهرة، يعاني من التهابات حادة بالكلى والكبد، وهو في الأساس يعاني من سرطان البروستاتا، وقد أمضى الشاعر الكبير يومين بالعناية المركزة، وتم نقله لغرفة بالمستشفى؛ انتظارًا لنتيجة التحاليل».

وأضاف السعدني، في منشوره: «ومع الأسف الشركة المتعاقدة مع اتحاد الكتاب، أبلغت الأسرة أن تكلفة العلاج في العناية المركزة فقط، بلغت 40 ألف جنيه، وأن الشركة لن تدفع مليمًا واحدًا، ونتمنى من وزير الصحة واتحاد الكتاب، سرعة التدخل؛ لعلاج الفنان والشاعر الكبير».

وأوضح أكرم السعدني في منشور آخر، موجها حديثه إلى وزير الصحة: «أعتقد أن شوقي حجاب يستحق قرارا بالعلاج على نفقة الدولة».

كشفت ابنة الشاعر شوقي حجاب تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.

وقالت ابنة شوقي حجاب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن والدها حالته صعبة وحرجة للغاية ولكنه خرج من العناية المركزة ويتحدث قليلا.

حورية فرغلى 

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ “صدى البلد”.

وكشف أشرف محمد، مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الرحم بسبب إصابتها بورم سرطانى. 

وقال أشرف محمد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “حورية فرغلى حاليا بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة فى المنزل بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الورم والرحم”. 

وأضاف أشرف محمد: “حورية فرغلى غادرت المستشفى يوم الخميس الماضى، وهى حاليا فى منزلها تتلقى العلاج لتتعافى تماما من بعض الآلام التى تشعر بها بعد إجراء العملية”. 

وتابع: “حورية فرغلى بحالة نفسية جيدة بعد أن تخلصت من الورم والآلام التى كانت تهاجمها، وفى نفس الوقت حزينة بسبب فقدان حلم الأمومة وإن كانت راضية بقضاء الله فى هذا الأمر”. 

طارق النهري

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وكشفت جيسي، ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر “فيسبوك”: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة وركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين.. أرجوكم ادعوله بالشفاء.. يا رب يشفيك ويعافيك حبيبي».

كشف الفنان طارق النهرى عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه إلى عملية جراحية فى القلب، حيث تعرض لانسداد فى الشرايين ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامتين. 

وقال طارق النهرى، فى أول تعليق له عبر “صدى البلد”: “أنا بصحة جيدة وخرجت اليوم من المستشفى بعد أن أجريت عملية جراحية فى القلب وحاليا أعيش فترة نقاهة بالمنزل”. 

وأضاف: “أحمد الله على كل شيء ومرور هذه الأزمة الصحية بسلام”.

حسناء سيف الدين

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت.

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط  نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفنان هاني شاكر أجرى عملية استئصال جزء من القولون بسبب تعرضه لالتهابات، ولكنه حاليا في المنزل وبصحة جيدة.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الفنان أشرف مصيلحي بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة.

كانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنانة أشرف مصيلحي، كشفت عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق.

لقاء سويدان

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان بعد إجرائها عملية جراحية .

وقالت نهال عنبر، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “الفنانة لقاء سويدان أجرت عملية جراحية بسيطة، وهي الآن تتماثل للشفاء، وكل الأمور على ما يرام، ومن المقرر أن تغادر المستشفي اليوم، فى غضون ساعات قليلة قادمة”.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد إجراء العملية، والحمد لله على كل شيء، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

ولم تكشف لقاء عن تفاصيل العملية الجراحية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تحسن.

طارق عبد العزيز

وفي أول يونيو الجاري، خرج الفنان طارق عبد العزيز من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية.

ويخضع الفنان طارق عبد العزيز للعلاج داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد إجراء عملية القسطرة.

وكتب نجل طارق عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت، وأحب أطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه، وإن شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم".

سمية الألفي

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها تعافت تماما من مرض السرطان.

وأضافت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي”: “أدعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان إلى التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر”.

وتابعت: “أشكر كل من وقف بجواري في محنتي وأزمتي الصحية الأخيرة”.

وكانت الفنانة سمية الألفى كشفت قبل عامين، عن إصابتها “بسرطان الثدى” من الدرجة الرابعة واستعدادها للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، وبعضها خضعت للعلاج الكيماوي، حتى شفيت من المرض.

عمرو محمد علي شوقي حجاب الشاعر شوقي حجاب حورية فرغلي طارق النهري حسناء سيف الدين هاني شاكر أشرف مصيلحي لقاء سويدان طارق عبد العزيز سمية الالفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الزمالك بشأن احتراف زيزو.. تفاصيل

أوائل الثانوية العامة 2023 .. تفاصيل هامة بشأنهم

هتتفرج فين؟! 6 قنوات تنقل البطولة العربية أحدها محلية.. دليلك لمشاهدة مباريات الزمالك

التوقيع تم.. أغلى صفقة في الدوري المصري بـ 100 مليون جنيه.. تفاصيل

الأهلي يحصل على تبرع 500 ألف دولار ويخاطب وزارة الرياضة.. تفاصيل

فيوتشر يصدم الأهلى بقرار ناري بشأن صفقة الموسم

مرتبات شهر يوليو 2023.. اعرف الموعد الجديد للصرف

بعد ساعات من خطبتها.. لغز سقوط عروس بولاق الدكرور من بلكونة غرفة نومها

موضوعات متعلقة

23 يوليو.. العندليب ابن الثورة وأم كلثوم تهتف بـ على باب مصر

وصية ميار الببلاوى لابنها وأخواتها وزوجها

تعرف على أسعار تذاكر حفل رامى صبرى وروبى في جدة

ألحان عزيز الشافعى.. نانسى عجرم تصور أغنية جديدة مع ليلى كنعان

أبيع كليتى عشان مصاريف يومين.. فنانة شهيرة تشكو من أسعار الساحل

أخبار الفن| حقيقة اتجاه طليقة حسن شاكوش للتمثيل.. وفاة والد بسنت النبراوي

محصليش تعلق أصلا.. ريم طارق تكشف مفاجأة بعد الطلاق من حسن شاكوش

لأول مرة.. بتول بني تشارك في مهرجان جرش 2023

ترشيحاتنا

بعد فيديو عبر الفيس بوك .. ضبط سيارة تلاعب صاحبها في لوحاتها المعدنية

نادِ إنجليزي يرصد 20 مليون جنيه إسترليني لضم مصطفى محمد

الإمارات تتصدر المساعدات الدولية لمواجهة أزمة الهجرة بـ 100 مليون دولار

دعاء الفرج والخروج من الهم.. وعبادتان تفتح الأبواب

مايوه جريء .. سارة سلامة تتعرض للانتقادات والهجوم على السوشيال ميديا

استقرار أسعار العملات العربية في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز حير العالم|6 طرق.. كيف حنط الفراعنة موتاهم؟ رقم 3 ستبهرك

أحلى حاجة في مصر| 14 نوعا من المانجو تُزين الأسواق .. والكيلو يقل عن 15 جنيهًا

نقابة الموسيقيين التونسية تمنح أحمد سعد بطاقة شرفية

بحضور معتز التونى.. ظهور مى كساب بطرحة بيضاء في جنازة والدها.. صور

فيديو

أوروبا تكافح «نيران وحر غير مسبوق» وقتلى في فيضانات باكستان وكندا «فيديوجراف»

مش هنعيد من الأول .. كواليس مفاوضات سد النهضة| تغطية خاصة

احذروا المصاعد.. الكهرباء تعلن مواعيد قطع التيار ومدتها خلال اليوم

رغم أزمة حفله فى مصر.. ترافيس سكوت يوجه رسالة لجمهوره

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الأصل في الأشياء الإباحة دون الوقاحة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ