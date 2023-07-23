مستشفى النجوم| الشاعر شوقي حجاب يصاب بالسرطان.. تدهور حالة عمرو محمد علي.. جراحة ناجحة في قلب طارق النهري

لم يكن الفنان عمرو محمد علي، أو الشاعر شوقي حجاب، هو الأول بين النجوم الذين تعرضوا لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، إذ شهدت الأيام الماضية تعرض عدد من النجوم لأزمات صحية مختلفة.

ونرصد في التقرير التالي آخر تطورات الحالة الصحية لكل النجوم الذين تعرضوا لوعكات صحية مؤخرا.

عمرو محمد علي

أكد شقيق الفنان عمرو محمد علي، الشهير بـ “شقشق”، أن شقيقه ينتظر اكتمال أوراقه لدخول المستشفى.

وقال في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "شقيقي حالته الصحية في تدهور مستمر، وننتظر اكتمال إجراءات دخوله إلى المستشفى".

وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته.

وخلال البرنامج، ناشد الدكتور عمرو الليثى كل من يستطيع المساعدة فى علاج الفنان سواء فى الخارج والداخل إنقاذه.

الشاعر شوقي حجاب

تعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب، لأزمة صحية، نقل على أثرها إلى المستشفى، ودخل العناية المركزة؛ بسبب إصابته بالسرطان.

وكشف الكاتب أكرم السعدني، شقيق الفنان صلاح السعدني، تفاصيل الوعكة الصحية لـ الشاعر شوقي حجاب، من خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مطالبًا بعلاجه على نفقة الدولة.

وكتب أكرم السعدني: «الفنان والشاعر الرقيق شوقي حجاب يرقد بمستشفى الجنزوري بمنطقة قصر الطاهرة، يعاني من التهابات حادة بالكلى والكبد، وهو في الأساس يعاني من سرطان البروستاتا، وقد أمضى الشاعر الكبير يومين بالعناية المركزة، وتم نقله لغرفة بالمستشفى؛ انتظارًا لنتيجة التحاليل».

وأضاف السعدني، في منشوره: «ومع الأسف الشركة المتعاقدة مع اتحاد الكتاب، أبلغت الأسرة أن تكلفة العلاج في العناية المركزة فقط، بلغت 40 ألف جنيه، وأن الشركة لن تدفع مليمًا واحدًا، ونتمنى من وزير الصحة واتحاد الكتاب، سرعة التدخل؛ لعلاج الفنان والشاعر الكبير».

وأوضح أكرم السعدني في منشور آخر، موجها حديثه إلى وزير الصحة: «أعتقد أن شوقي حجاب يستحق قرارا بالعلاج على نفقة الدولة».

كشفت ابنة الشاعر شوقي حجاب تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالتهابات حادة بالكلى والكبد.

وقالت ابنة شوقي حجاب، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن والدها حالته صعبة وحرجة للغاية ولكنه خرج من العناية المركزة ويتحدث قليلا.

حورية فرغلى

أجرت الفنانة حورية فرغلي عملية جراحية قبل ساعات لإزالة الرحم بعد اكتشاف ورم خبيث به، وهي الآن بحالة صحية جيدة حسبما أكد مدير أعمالها أشرف محمد لـ “صدى البلد”.

وكشف أشرف محمد، مدير أعمال الفنانة حورية فرغلى، عن تطورات الحالة الصحية لها بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الرحم بسبب إصابتها بورم سرطانى.

وقال أشرف محمد، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “حورية فرغلى حاليا بحالة جيدة وتعيش فترة نقاهة فى المنزل بعد إجراء عملية جراحية قامت فيها باستئصال الورم والرحم”.

وأضاف أشرف محمد: “حورية فرغلى غادرت المستشفى يوم الخميس الماضى، وهى حاليا فى منزلها تتلقى العلاج لتتعافى تماما من بعض الآلام التى تشعر بها بعد إجراء العملية”.

وتابع: “حورية فرغلى بحالة نفسية جيدة بعد أن تخلصت من الورم والآلام التى كانت تهاجمها، وفى نفس الوقت حزينة بسبب فقدان حلم الأمومة وإن كانت راضية بقضاء الله فى هذا الأمر”.

طارق النهري

تعرض الفنان طارق النهري لأزمة قلبية مفاجئة، وأجرى على أثرها عملية جراحية في القلب في أحد المستشفيات الكبرى.

وكشفت جيسي، ابنة الفنان طارق النهري، تطورات الحالة الصحية لوالدها بعد نقله للمستشفى ليلة السبت 24 يونيو، وذلك من خلال منشور كتبته عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتبت جيسي طارق النهري، عبر “فيسبوك”: «الحمد لله بابي خرج من العمليات.. عمل قسطرة وركب دعامتين بسبب انسداد في شريانين.. أرجوكم ادعوله بالشفاء.. يا رب يشفيك ويعافيك حبيبي».

كشف الفنان طارق النهرى عن تطورات حالته الصحية بعد خضوعه إلى عملية جراحية فى القلب، حيث تعرض لانسداد فى الشرايين ما استدعى إجراء قسطرة وتركيب دعامتين.

وقال طارق النهرى، فى أول تعليق له عبر “صدى البلد”: “أنا بصحة جيدة وخرجت اليوم من المستشفى بعد أن أجريت عملية جراحية فى القلب وحاليا أعيش فترة نقاهة بالمنزل”.

وأضاف: “أحمد الله على كل شيء ومرور هذه الأزمة الصحية بسلام”.

حسناء سيف الدين

كشفت الفنانة حسناء سيف الدين، عن تعرضها لوعكة صحية، خلال الفترة الحالية، ونقلها إلى المستشفى، بسبب الدايت.

وكتبت حسناء سيف الدين، منشورا مطولاً لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قالت فيه: «قاعدة مبسوطة مع صحابي لا بيا ولا عليا وفجأة بقيت أعرق جامد وحاسة بدوخة وبترعش من البرد في عز الحر والدنيا أسودت في عيني وصحيت لاقتني في المستشفى».

وتابعت حسناء سيف الدين حديثها قائلة: «التشخيص دوار حركي وهبوط حاد في الضغط نتيجة الدايت وإجهاد في الشغل.. يخربيت الدايت وسنينه الحمد لله أنا أحسن».

هاني شاكر

كشفت الفنانة نادية مصطفى تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لعملية جراحية مؤخرا.

وقالت نادية مصطفى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الفنان هاني شاكر أجرى عملية استئصال جزء من القولون بسبب تعرضه لالتهابات، ولكنه حاليا في المنزل وبصحة جيدة.

ويستعد الفنان هاني شاكر، لطرح أغنية جديدة خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث طرح البوستر الترويجي لها وهو يرتدي بدلة سوداء معلقاً عليها “قريباً”.

أشرف مصيلحي

كشفت المخرجة منال الصيفى التطورات الصحية لزوجها الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد الأزمة الصحية التى ألمت به فى الفترة الأخيرة.

وقالت منال الصيفى، فى تصريح خاص لـ “صدى البلد”، إن الفنان أشرف مصيلحي بحالة صحية جيدة حاليا ومستقرة.

كانت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنانة أشرف مصيلحي، كشفت عن تطورات حالته الصحية بعد نقله للعناية المركزة في وقت سابق.

لقاء سويدان

كشفت الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان بعد إجرائها عملية جراحية .

وقالت نهال عنبر، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: “الفنانة لقاء سويدان أجرت عملية جراحية بسيطة، وهي الآن تتماثل للشفاء، وكل الأمور على ما يرام، ومن المقرر أن تغادر المستشفي اليوم، فى غضون ساعات قليلة قادمة”.

وشهدت الحالة الصحية للفنانة لقاء سويدان استقرارا ملحوظا بعد إجرائها عملية جراحية.

وقالت لقاء سويدان، في تصريحات لـ “صدى البلد”: “أنا بقيت كويسة بعد إجراء العملية، والحمد لله على كل شيء، وبشكر كل اللي حاول يكلمني ويطمئن على صحتي”.

ولم تكشف لقاء عن تفاصيل العملية الجراحية، مشيرة إلى أن حالتها الصحية في تحسن.

طارق عبد العزيز

وفي أول يونيو الجاري، خرج الفنان طارق عبد العزيز من المستشفى بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخرا وقيامه بإجراء جراحة قسطرة في القلب.

وتحسنت الحالة الصحية للفنان طارق عبد العزيز، بعد خضوعه لعملية قسطرة في القلب بعد تعرضه لأزمة صحية.

ويخضع الفنان طارق عبد العزيز للعلاج داخل المستشفى لمتابعة حالته الصحية بعد إجراء عملية القسطرة.

وكتب نجل طارق عبد العزيز، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك: "بعتذر لكل الأهل والأحباب على صعوبة الرد الفترة اللي فاتت، وأحب أطمنكم بفضل الله الوالد كويس ومستمر في رحلة العلاج بثقة وإيمان وبخفة دم وضحك برضه، وإن شاء الله هيقوملنا بالسلامة جميعاً وتطمنوا عليه بنفسكم".

سمية الألفي

كشفت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، تفاصيل إصابتها بمرض السرطان، مشيرة إلى أنها تعافت تماما من مرض السرطان.

وأضافت سمية الألفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء دي ام سي” المذاع عبر قناة “دي ام سي”: “أدعو كل السيدات المصابات بمرض السرطان إلى التمسك بالأمل والثقة في أطباء مصر”.

وتابعت: “أشكر كل من وقف بجواري في محنتي وأزمتي الصحية الأخيرة”.

وكانت الفنانة سمية الألفى كشفت قبل عامين، عن إصابتها “بسرطان الثدى” من الدرجة الرابعة واستعدادها للخضوع لعملية جراحية لاستئصاله، وبعضها خضعت للعلاج الكيماوي، حتى شفيت من المرض.