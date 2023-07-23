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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 41 حالة تعد بالبناء المخالف بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجه الـ 21 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن إزالة 41 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و 959 متر مباني و 94 فدان و 22 قيراط و 8سهم بنطاق المحافظة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي،  بعدم التهاون في استرداد أراضي أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات المخالفة.

أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قامت بتنفيذ إزالة 20 حالة تعدي على مساحة 5 ألاف و 959 متر مباني و 21 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك على مساحة 94 فدان و 22 قيراط و 8 سهم بمراكز ومدن المحافظة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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أشار محافظ الشرقية أن المحافظة قد وضعت خطة زمنية محددة لتنفيذ أعمال حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم التهاون في إزالة تلك التعديات وفرض هيبه الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.

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