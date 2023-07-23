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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط وإعدام 48 طن أغذية فاسدة وغلق 396 منشأة مخالفة في الشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في إطار تكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملات مكثفة وموسعة خلال الـ٢٥ يوماً السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

 

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أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ٢٤٥٩ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ٣٩٦ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

كما تم إعدام ٤١ طن و ٧٤٤ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٦ طن و ٤٥٥ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٧٨٢ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٢٢٩٠ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

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الإشتراطات الصحية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الصحة العامة للمواطنين المنشآت الغذائية والأسواق فعاليات المبادرة الرئاسية مديرية الشئون الصحية بالشرقية مديرية الشئون الصحية وزارة الصحة بالشرقية وزارة الصحة

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