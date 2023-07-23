بدون القوة الضاربة.. غيابات بالجملة في بيراميدز قبل مواجهة الأهلي اليوم 

​يفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مجموعة من أبرز لاعبيه خلال مواجهة الأهلي مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الدوري الممتاز

وضمت قائمة غيابات بيراميدز أمام الأهلي كلا من شريف إكرامي - أحمد دعدور - علي جبر - أسامة جلال - عبد الله مجدي - عبد الله السعيد - رمضان صبحي - إسلام عيسى - محمد صادق - بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس.



ويحل الأهلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأحد على استاد الدفاع الجوي في إطار المباراة المؤجلة من الجولة ٢٨ من بطولة الدوري.

وجاءت قائمة بيراميدز لمواجهة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر - عبد الرحمن أيمن

خط الدفاع: أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد سامي - يوسف شعبان

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - إبراهيم عادل - محمود صابر - محمود أوكا - سيف عزت - إبراهيم شتا - أوجو صامويل

خط الهجوم: فخري لاكاي - محمود جمال