السوشيال ميديا.. شوبير يكشف تطورات جديدة في رحيل الشناوي.. ويسرا تكشف سر غيابها عن جنازة والد مي كساب

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



ناد أوروبي.. مجدي عبد الغني يفجر مفاجأة بشأن احتراف مدافع الأهلي

كشف الإعلامي مجدي عبد الغني، عن مفاجأة بشأن احتراف محمد عبد المنعم، مدافع النادي الأهلي، عبر برنامجه التليفزيوني “ملعب الشمس”.

وقال مجدي عبد الغني: “محمد عبد المنعم لاعب النادي الأهلي ماضي عقد احتراف، بس معرفش كام سنة”.



بالأرقام.. مصطفى بكري يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو ويرصد نتائجها

أحيا الإعلامي مصطفي بكري، ذكرى الـ71 لثورة 23 يوليو عام 1952، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب مصطفي بكري: “واحد وسبعون عاما مرت علي ثورة ٢٣ يوليو ٥٢ ، ثورة الجيش والشعب العظيم بقيادة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر . الثورة التي غيرت مجري التاريخ وأحدثت تحولا كبيرا في مصر”.

شوبير يكشف تطورات جديدة في رحيل الشناوي.. وماذا يفعل الأهلي عند بيعه؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تطورات جديدة بشأن رحيل محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال تصريحات إذاعية.

وقال شوبير: “الشناوي ما زالت الاتصالات تجري بينه وبين نادي النصر السعودي، ولكن لم يأتِ للأهلي أي عرض رسمي حتى الآن”.

حزينة.. يسرا تكشف سر غيابها عن جنازة والد مي كساب

نعت الفنانة يسرا، والد الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت يسرا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء لحبيبتي الغالية أوي على قلبي مي كساب في وفاة والدها، حزينة إنى مش عارفة أكون معاكى بسبب تواجدي خارج مصر، ربنا يصبر قلبك على فراقه و يرزقه الفردوس الأعلى”.