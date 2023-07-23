حزينة.. يسرا تكشف سر غيابها عن جنازة والد مي كساب

نعت الفنانة يسرا، والد الفنانة مي كساب، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت يسرا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أتقدم بخالص العزاء لحبيبتي الغالية أوي على قلبي مي كساب في وفاة والدها، حزينة إنى مش عارفة أكون معاكى بسبب تواجدي خارج مصر، ربنا يصبر قلبك على فراقه و يرزقه الفردوس الأعلى”.

وأعلنت الفنانة مي كساب عن وفاة والدها وعن موعد تشييع الجنازة ومكانها.

جنازة والد مي كساب

وكتبت مي كساب عبر حسابها على “فيس بوك”: "أبي في ذمة الله.. وتشيع الجنازة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة الظهر مباشرة.. اللهم اغفر له اللهم ارحمه".

وتوفى والد الفنانة مي كساب بعد صراع مع المرض ودخوله المستشفى.

وكان والد مي كساب أجرى عملية جراحية منذ أيام وبقى في العناية المركزة وتوفى بعدها بأيام.