احتفال المنتدى الثقافي للطلائع بدمياط بثورة 23 يوليو

نظم المنتدى الثقافي لطلائع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، احتفالية بمناسبة ثورة 23 يوليو المجيدة، استضاف فيها الكاتب الكبير سمير الفيل، مؤلف مجموعات قصصية قصيرة عن حرب أكتوبر، وروايات أدبية منشورة .

أشار الكاتب إلي ثورة 23 يوليو، وانجازاتها، وما قدمته للشعب من تضحيات وانهاء الاحتلال البريطانى وتوزيع الثروة علي جميع المواطنين تحقيقا لمبدأ العدالة الاجتماعية .

تحدث الكاتب سمير الفيل عن دور الشاعر صلاح جاهين في ثورة 23 يوليو، المتمثلة في أغانيه الحماسية، والتي تضمنت قيما ثورية وانعما لزيادة الأنتاج ، مثل العروبة، والسد العالي، والمصانع، وحرب اليمن، والقومية العربية، واحلف بسماها وبترابها، وأغنية صورة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياطوتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.